Şok iddia: Kardeşim cinayete kurban gitti

Denizli'de, alkollü Mehmet Kılıç'ın (26) trafikte makas atarak ilerlediği otomobille çarpıp ölümüne neden olduğu motosikletli kurye Necati Yasin Batır'ın (19) ablası Ayşenur Batır (27), kardeşinin cinayete kurban gittiğini söyledi.
Batır, araç kamerasına yansıyan kaza görüntülerin devamında Kılıç'ın yanındaki arkadaşının otomobilden aldığı poşeti saklayıp, ardından da çöpe attığını belirterek, "Ben poşetin içindekinin uyuşturucu olduğunu düşünüyorum. Kardeşim cinayete kurban gitti" dedi.
Kaza, 15 Ocak günü saat 15.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi Merkezefendi Caddesi'nde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen Mehmet Kılıç yönetimindeki 20 AGG 456 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Necati Yasin Batır'ın kullandığı 42 H 1442 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosikletli kurye Batır, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan ve 2,70 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet Kılıç tutuklandı.
Kaza, araç kamerasına yansıdı.
Görüntülerde Mehmet Kılıç'ın, kullandığı otomobille trafikte makas atarken, karşı yönden gelen Batır'ın motosikletine çarptığı yer aldı.
Aynı aracın farklı kamera açılarındaki görüntülerinin devamında ise sürücü Kılıç'ın yerde yatan Batır'ın başındayken yanındaki arkadaşıyla konuştuğu, ardından arkadaşının otomobile giderek içinden bir poşet alıp saklayarak çöpe attığı görüldü.
'POŞETTE UYUŞTURUCU VARDI' İDDİASI
Batır'ın ablası Ayşenur Batır (27) sürücünün arkadaşının çöpe attığı poşette uyuşturucu olduğunu iddia edip, kardeşinin cinayete kurban gittiğini ileri sürdü. Üniversite parası biriktirmek için kuryelik yapan kardeşinin mezarını her gün ziyaret ettiğini söyleyen Ayşenur Batır, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "Acımızı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Kardeşim, göz göre göre bir cinayete kurban gitti. Kendi ayakları üzerinde durmak istiyordu. Üniversiteye gitmek için para biriktiriyordu. Bu kaza değil, resmen cinayettir. Sürücü hızlı olmadığını söylemiş, görüntülere bakınca makas attığı bile görülüyor. Yavaş gitse bunlar yaşanmazdı. Artık kardeşim geri gelmeyecek ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Kardeşimin kanı yerde kalmayacak. Bu göz göre göre yapılan bir cinayettir, başka açıklaması olamaz. Kardeşim öldürüldü. Kaza anlarının kaydedildiği kamera görüntülerinde sonradan ortaya çıkan görüntüler var. Görüntüde kardeşime çarpan sürücü yanındaki bir arkadaşıyla konuşuyor. Sonra da arkadaşı otomobile giderek içinden poşet alıyor. Poşeti saklayarak götürüp, çöpe atıyor. Ben poşetin içindekinin uyuşturucu olduğunu düşünüyorum. Yoksa neden o panikle çöpe atma ihtiyacı duysunlar? Çöpe atması kamera görüntülerinde var. Kardeşimi öldüren kişinin en ağır şekilde cinayetten yargılanmasını istiyoruz" dedi.
'PİŞMANIM, DEMESİ OĞLUMU GERİ GETİRMİYOR'
Necati Yasin Batır'ın annesi Nurcan Batır ise, "Benim oğlum öldürüldü. Kendi yolunda giderken, otomobille çarptılar. Alkollü oldukları ortaya çıktı. Madem alkol aldın neden trafiğe çıkıyorsun, canlar yakıyorsun? Benim oğlum gitti, geri gelmeyecek. Başkalarının canı yanmasın. 'Pişmanım' demeleri benim oğlumu geri getirmiyor" diye konuştu.
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