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Cinayet gibi kaza! Motosikletli kuryeye çarpan 'makasçı maganda' dehşeti kamerada

Trafikte kuralları hiçe sayıp diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehdit eden trafik magandası 'makas' atarken korkunç bir kazaya neden oldu. 'Makasçı maganda', yoğun trafikte makas atmaya çalışınca aracın kontrolünü kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil, aşırı süratli bir şekilde paket servisini götüren Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarptı. Korkunç kazada motosikletli kurye, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladı. Ağır yaralanan kurye, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan 'makasçı maganda'nın alkollü olduğu belirlendi. Dehşet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

17.01.2022 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
'Makasçı maganda' dehşeti! Cinayet gibi kaza kamerada
Cinayet gibi kaza! Makasçı maganda dehşeti
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İHA

Denizli'de alkollü olduğu iddia edilen ve trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün lüks aracıyla çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan kuryenin öldüğü korkunç kaza kameraya yansıdı.

Cinayet gibi kaza, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Merkezefendi Caddesi'nde ilerleyen ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 20 AGG 462 plakalı lüks otomobil, yoğun trafikte makas atmaya çalışınca kontrol çıktı.

METRELERCE HAVAYA FIRLADI

Karşı şeride geçen otomobil, aşırı süratli bir şekilde paket servisini götüren motosikletli kurye Necati Yasin Batır'a (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan motosikletli kurye, savrularak kanlar içerisinde yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ilk yardımı yaptığı olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri kanlar içinde kalan Batır'a yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Batır’ın doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlenirken, ekipler tarafından gözaltına alındı.

DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI

Kontrolü kaybederek otomobilin motosikletli kuryeye çarpma anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarptığı kuryenin savrularak yere düşmesi ile minibüsteki telaş ve vatandaşların yardıma koşması yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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