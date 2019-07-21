21 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay dün saat 13.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Mecidiyeköy yönünde ilerleyen motosiklet sürücüsü önünde orta ve sol şeritte ilerleyen Halk otobüsü ve İETT otobüsünü geçmek için aralarına girdi.
Arkadan gelip şerit değiştiren motosikletli iki otobüsün arasında geçiş mesafesi kalmayınca frene bastı, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli sol şeritte ilerleyen İETT otobüsünün yanına düştü.
Otobüsün altında sürüklenen motosikletli acı içinde kıvranırken arkadan gelen bir motosikletli de kaza yapan motosiklete çarparak durabildi. Motosikletlinin otobüsün altında sürüklendiğini gören çevredekiler hemen yardıma koştu.
Başındaki kaskı sayesinde ölümden kıl payı kurtulan yaralı, vatandaşlar tarafından yoldan alınıp kaldırıma taşındı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
İETT otobüsünün sürücüsü polise verdiği ifadesinde, "Motosikletli tam gaz geliyordu. Araya girdi, geçemedi frene bastı düştü. Hızla arkamdan geliyordu, ben kazayı fark ettim, durdum. Diğer otobüs yola devam etti, gitti." dediği öğrenildi.
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