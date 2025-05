Türk siyaset ve sanat dünyasının sevilen isimlerinden TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenleniyor.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Önder, 18 gündür yoğun bakım tedavisi görüyordu. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in saat 16.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Önder'in tabutu AKM'deki sahneye alkışlarla getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutun önüne Önder'in fotoğrafı ve çiçekler yerleştirildi.

“Yaşasın halkaların kardeşliği” sloganları atılırken, törene katılanlar dakikalarca ayakta alkışladı.

Yoğun katılımın olduğu cenaze töreni saygı duruşuyla başladı. Kapasite nedeniyle salona alınamayan bazı katılımcıların AKM çevresinde beklediği törende, Önder'in konuşmalarının yer aldığı video gösterildi.

KARDEŞİ: 'SEVENE DE SÖVENE DE SELAM OLSUN' DERDİ

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, "Bir muradı vardı o da barış. Sizleri gördükçe bunun vücut bulağına inancım sonsuz. Kendisi şu an burada olsaydı size, 'Sevene de sövene de selam olsun' derdi" diye konuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: ÖLÜM SANA YAKIŞMADI, OLMADI GARDAŞ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Hangi birini ziyaret edem, hangisine yüzüm sürem gardaş. Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş" mesajını paylaştı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder Haberi Görüntüle

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için bugün yapılacak cenaze töreniyle ilgili açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cenazenin bugün Zincirlikuyu'ya defnedileceği açıklanırken, cenaze öncesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılacağı duyuruldu.