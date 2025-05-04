Türk siyaset ve sanat dünyasının sevilen isimlerinden TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenleniyor.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Önder, 18 gündür yoğun bakım tedavisi görüyordu. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in saat 16.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

NAAŞI AKM'DE

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Önder'in tabutu AKM'deki sahneye alkışlarla getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutun önüne Önder'in fotoğrafı ve çiçekler yerleştirildi.

“Yaşasın halkaların kardeşliği” sloganları atılırken, törene katılanlar dakikalarca ayakta alkışladı.

Yoğun katılımın olduğu cenaze töreni saygı duruşuyla başladı. Kapasite nedeniyle salona alınamayan bazı katılımcıların AKM çevresinde beklediği törende, Önder'in konuşmalarının yer aldığı video gösterildi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Partili Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. REKLAM CEREN ÖNDER KANDEMİR'DEN DUYGU DOLU KONUŞMA Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, törende duygu dolu bir konuşma yaptı. Kandemir, "Ben ne zaman bir şey yazsam, babama telefonda sesli okurdum. Onunla tek bir kişi gibiydik. Şimdi ona sesli okuyorum" diyerek şunları söyledi: "Baba hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi, ürkütücü, bilinmezliklerle dolu. Daha önce duymadığım bir şeyi senden duyma ihtimalinin kaybolduğu, mavrasız. Seni kaybetmekten korktum. Öyle iyi öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilir derdim. Gece gece çaldığın cümbüşün, udun sesi, ezbere okuduğun şiirler, evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, kimseye gücenmemen, kalp kırpmadan daha çok korkman birinin onurunu kırmaktan.

Ben babalığına çok doydum. Verdiğin tek bana değil, oğluma ve onun çocuğuna yeter. Dostluğuna doyamadım. İki haftada ne olacak demene kızmak istiyorum; açlık grevlerine, işkencelere... Bir tek kendinle ilgilenmeyişine kızmak istiyorum. Gidecek yolu olmayan, amacı olmayan bir babayı istemezsin demişsin. Sana öfke duyanlar için yoksulluğun ve yoksunluğun öfkesi diyordun. Yoksulluk ve yoksunlukla geçen ömründe öfkeni nereye kaldırdın? Bir tek kalbine... Bir tek mülk edinmeden, kimseden bir şey istemedin, borçsun ve harçsın onurunu beslediğin dünyadan gidiyorsun baba. Sana doyuncana sevgi verebildim. Doyuncana öptüm, kokladım. Tüm renkler senin olsun. Sen orada da dostlarını bulursun. Artık dinlen turna kuşum, çocuklara seni anlatacağız. Şakalarını taklit etmeye çalışacağız. Artık mücadele etmenin zorunda olmadığının huzuru var. Bize söylediğin son cümle kulağımı tırmalıyor; Cano'nun düğününü görmeden gitmeyeceğim. Tutmadığın sözün yoktu. Barışı görmek istiyordun. Çocukların yetim kalması canını yakıyordu. Gözün arkada, aklın bizde kalmasın."

KARDEŞİ: 'SEVENE DE SÖVENE DE SELAM OLSUN' DERDİ Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, "Bir muradı vardı o da barış. Sizleri gördükçe bunun vücut bulağına inancım sonsuz. Kendisi şu an burada olsaydı size, 'Sevene de sövene de selam olsun' derdi" diye konuştu. SELAHATTİN DEMİRTAŞ: ÖLÜM SANA YAKIŞMADI, OLMADI GARDAŞ Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Hangi birini ziyaret edem, hangisine yüzüm sürem gardaş. Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş" mesajını paylaştı. CENAZE TÖRENİ BUGÜN Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder Haberi Görüntüle DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için bugün yapılacak cenaze töreniyle ilgili açıklamalarda bulundu. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cenazenin bugün Zincirlikuyu'ya defnedileceği açıklanırken, cenaze öncesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılacağı duyuruldu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bütün Türkiye halklarının başı sağ olsun. Bizim açımızdan yeri doldurulamaz, çok büyük bir kayıp. Bugün, Sırrı Süreyya Önder'in naaşı saat 11.00'da Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne gelecek, bir tören düzenlenecek. Bütün Türkiye halklarını, bütün İstanbulluları Sırrı Süreyya Önder'i uğurlamak için öncelikle Taksim'e bekliyoruz" dedi. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze töreni sonrası Önder'in Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağını belirten Koçyiğit, "Barış mücadelesi veren büyük bir yoldaşımızı kaybettik. Meclis başkanvekilimizi, İmralı heyetimizin üyesini kaybettik. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.