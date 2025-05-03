TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.

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Hastaneden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunumu ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damara bypass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

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Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisine rağmen 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10 'da hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." Sırrı Süreyya Önder, 5 Mayıs Pazartesi İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Önder’in cenaze programının detayları şöyle; - Bugün (Cumartesi) saat 19.15'ten itibaren Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde taziyeler kabul edilecek. - Yarından (Pazar) itibaren DEM Parti'nin bütün il ve ilçe örgütlerimizde taziyeler kabul edilecek. - 5 Mayıs Pazartesi saat 12:00’de AKM'de anma etkinliği düzenlenecek. - İkindi namazından sonra Levent'teki Barbaros Camiinden cenaze namazı kılınacak. - Ardından Önder’in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığında defnedilecek. DEM PARTİ: ANISINA VE BARIŞ MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sevgili Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. Bu ülke, hakikati büyük bedellere rağmen dile getirmekten bir an bile imtina etmeyen büyük bir değerini yitirdi. Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Sırrı, sadece bir siyasetçi değil; Türkiye’nin hafızası, onuru ve neşesiydi. Sözleriyle direnen, gülüşüyle umut olan bir insandı. Onu kaybetmenin acısı büyük. Ama biliyoruz ki Sırrı’nın düşleri bizimdir, yolu yolumuzdur. Hakkını helal et Sırrı… Uğurlar olsun, yoldaşım. Sana söz, bu ülkeye barış gelecek" ifadelerini kullandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da "Çok kıymetli yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik… Acımız da kaybımız da çok büyük. Hepimiz için kelimelerin kifayetsiz kaldığını, tüm Türkiye’nin yüreğinin düğüm düğüm olduğunu biliyorum. Bizleri ortak duygularda birleştiren, barışa olan inancıyla herkesi kucaklayabilen bir insandı o. Bu toprakların güzelliğinin, neşesinin buluştuğu bir değerdi. Ağır hastalıklarına rağmen barış için vermiş olduğu mücadeleyi ne bu topraklar ne de bu ülkenin insanları unutacak. Sana sözümüz olsun yoldaşım, bu kadim topraklar mutlaka barışla buluşacak" dedi.

TAZİYE MESAJLARI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan değerli bir arkadaşımızdı. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çabalar da milletimizin gönlündeki müstesna yerde durmaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yedilerine sabır ve başlamayı diliyorum. Ruhuşâd, mekânı cennet olsun" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur. Ülkemizin başı sağolsun" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder'in vefatı dolayısıyla, "Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum" mesajını paylaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi üzerine, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Tunç, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum.

Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini “Terörsüz Türkiye” hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, Yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Sayın Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın da "Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi. Mekanı cennet olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatına çok üzüldüm. Allah Rahmet Eylesin. Mekanı Cennet Olsun. Başta ailesine, tüm diğer sevdiklerine, yakınlarına, dostlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Acılarını paylaşıyorum. Kadim dostum Sırrı Süreyya Önder’in sağlık risklerine rağmen Terörsüz Türkiye için üzerine düşen göreve sıkı sıkıya sarılması, yüksek özenli gayreti, kapsayıcı dili ve yaptığı katkılar hiç unutulmayacak. Eminim ki kısa süre içinde adım atacağımız Terörsüz Türkiye döneminde ülkemizin yapacağı atılımlarda, gerçekleşecek büyük reformlarda Sırrı Süreyya Önder her zaman çok güzel duygularla ve çok kıymetli hatırlarla anılacaktır. Ruhu şad olsun.

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da "Sanatçı kişiliği, toplumsal uzlaşı ve barışa adadığı siyasi kariyeri ile milletimizin gönlünde yer almış, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine, DEM Parti camiasına ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.