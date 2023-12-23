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Türkiye dün Pençe Kilit Bölgesinde meydana gelen çatışmalarda şehit düşen 6 askerin acısını yaşarken bugün aynı bölgeden kahreden bir haber daha geldi.

MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı Haberi Görüntüle

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Bölgesinde 6 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.



Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale… pic.twitter.com/gl4h1vaK6i — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2023