Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerin kimliği belli oldu - Son Dakika Haberleri

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerin kimliği belli oldu

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 00:36 Güncelleme: 24.12.2023 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehitlerin kimlikleri belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin kimliği belli oldu.

        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu Haberi Görüntüle

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yayınladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşlarımız 23 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        Şehit askerlerin kimlikleri şöyle:

        Şehit Piyade Uzman Çavuş: Abdulkadir İyem

        Şehit Piyade Uzman Çavuş: Ahmet Arslan

        Şehit Piyada Sözleşmeli Er: Semih Yılmaz

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak

        ÖNERİLEN VİDEO
        #msb şehit
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        Fred'in cezası açıklandı!
        Fred'in cezası açıklandı!
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        Sanchez derbiye çok zor!
        Sanchez derbiye çok zor!
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Habertürk Anasayfa