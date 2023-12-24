Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerin kimliği belli oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin kimliği belli oldu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yayınladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşlarımız 23 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadeleri kullanıldı.
Şehit askerlerin kimlikleri şöyle:
Şehit Piyade Uzman Çavuş: Abdulkadir İyem
Şehit Piyade Uzman Çavuş: Ahmet Arslan
Şehit Piyada Sözleşmeli Er: Semih Yılmaz
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak