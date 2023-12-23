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Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 29 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 HEDEF İMHA EDİLMİŞTİR"

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Aralık 2023 saat 22.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir.

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"ÇOK SAYIDAKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.