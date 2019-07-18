Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 ortaklığının askıya alınmasının bir açıklama yaptı. Demir, "Türk şirketleri ilk başta belirli bir kayba uğrayabilir." dedi.

Demir, ABD'nin kararını resmi olarak iletmesini beklediklerini belirterek Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürdüğünü söyledi. İsmail Demir'in açıklamaları şöyle:

- F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik.

- Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz. Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok.