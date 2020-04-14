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TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Salda Gölü'ne ilişkin sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşımlarda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır. Bu görüntüler kamuoyu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak bizleri de oldukça rahatsız etmiştir.

Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet gösterilmemiştir. Yüklenici firma hakkında kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

Açıklamada, bu tür görüntülerin bir daha kesinlikle yaşanmayacağı, çalışmaların çevre hassasiyetini ve kamuoyu duyarlılığını gözetecek şekilde yürütüleceği belirtildi.