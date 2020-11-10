88 yılın en iyi haftası

Zorlu bir seçim sürecinin ardından Demokrat Joe Biden, Donald Trump'ı geride bırakarak ABD Başkanı seçilmeyi başardı. Trump'ın bazı itirazları olsa da artık kimse sonucun değişmesini beklemiyor.
ABD'de piyasalar halihazırda Joe Biden'ın anketlerde önde görünmesiyle 3 Kasım'daki seçimlerden önce yükselişe geçmişti. Yani piyasalar Biden'ı olumlu bir şekilde fiyatlamıştı.
Kimiz zaman beklentiler gerçekleştiğinde borslarda büyük satışlar gelebilir. Ancak Biden seçildikten sonra bu yaşanmadı.
S&P 500 Joe Biden'ın seçildiği haftada yüzde 7.3 yükseldi. Bu bir başkanlık seçimi haftasında son 88 yılda yaşanan en sert yükseliş oldu. Daha önceki en sert yükseliş Franklin D. Roosevelt 1932 yılında göreve geldiğinde yüzde 11.6 ile yaşanmıştı.
Trump'ın 2016'da göreve geldiği seçimin haftasında ise yükseliş yüzde 3.8'de kalmıştı. Biden'ın başkan yardımcılığını yaptığı Barack Obama'nın seçildiği haftalarda ise sırasıyla yüzde 3.9 ve yüzde 2.4'lük kayıp yaşandı.
DÜN AŞI HABERİYLE YÜKSELDİ
S&P 500'deki yükselişin bir süre daha sürmesi bekleniyor. Ancak bunun sadece Biden etkisi olduğunu söylemek yanlış olur. Dün Pfizer geliştirdiği koronavirüs aşısının yüzde 90 başarı sağladığını açıkladı. Bu tüm dünyadaki borsalarla beraber S&P 500'ün de yükselmesine yol açtı. Endeks günü yüzde 1.17'lik yükselişle tamamladı. 3 bin 634 puanla da gün içi rekorunu kırdı.
Aşı haberinin ardından JP Morgan analistleri endeksin 2021 başlarında 4000 puanlık kritik seviyeye ulaşabileceğini belirtti.
TRUMP DÖNEMİNDE YÜZDE 56 PRİM YAPTI
Piyasalar Biden'ı Trump'a göre ilk haftada daha coşkuyla karşılamış olsa da S&P 500 koronavirüs salgınına rağmen Trump yönetiminde kötü bir performans sergilemedi. Trump'n göreve başladığı 2017 başından bugüne kadar endeks yüzde 56 yükseldi.
Obama'nın 8 yıllık döneminde ise yükseliş yüzde 147 olmuştu. George W. Bush'un 8 yıllık döneminde ise küresel krizin etkisiyle yükseliş yüzde 16'da kalmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!