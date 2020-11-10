88 yılın en iyi haftası

Son dakika! S&P 500 1932'den bu yana en iyi seçim haftasını yaşadı - haberler

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Zorlu bir seçim sürecinin ardından Demokrat Joe Biden, Donald Trump'ı geride bırakarak ABD Başkanı seçilmeyi başardı. Trump'ın bazı itirazları olsa da artık kimse sonucun değişmesini beklemiyor.

ABD'de piyasalar halihazırda Joe Biden'ın anketlerde önde görünmesiyle 3 Kasım'daki seçimlerden önce yükselişe geçmişti. Yani piyasalar Biden'ı olumlu bir şekilde fiyatlamıştı.

Kimiz zaman beklentiler gerçekleştiğinde borslarda büyük satışlar gelebilir. Ancak Biden seçildikten sonra bu yaşanmadı.

S&P 500 Joe Biden'ın seçildiği haftada yüzde 7.3 yükseldi. Bu bir başkanlık seçimi haftasında son 88 yılda yaşanan en sert yükseliş oldu. Daha önceki en sert yükseliş Franklin D. Roosevelt 1932 yılında göreve geldiğinde yüzde 11.6 ile yaşanmıştı.

Trump'ın 2016'da göreve geldiği seçimin haftasında ise yükseliş yüzde 3.8'de kalmıştı. Biden'ın başkan yardımcılığını yaptığı Barack Obama'nın seçildiği haftalarda ise sırasıyla yüzde 3.9 ve yüzde 2.4'lük kayıp yaşandı.

DÜN AŞI HABERİYLE YÜKSELDİ

S&P 500'deki yükselişin bir süre daha sürmesi bekleniyor. Ancak bunun sadece Biden etkisi olduğunu söylemek yanlış olur. Dün Pfizer geliştirdiği koronavirüs aşısının yüzde 90 başarı sağladığını açıkladı. Bu tüm dünyadaki borsalarla beraber S&P 500'ün de yükselmesine yol açtı. Endeks günü yüzde 1.17'lik yükselişle tamamladı. 3 bin 634 puanla da gün içi rekorunu kırdı.

Aşı haberinin ardından JP Morgan analistleri endeksin 2021 başlarında 4000 puanlık kritik seviyeye ulaşabileceğini belirtti.

TRUMP DÖNEMİNDE YÜZDE 56 PRİM YAPTI

Piyasalar Biden'ı Trump'a göre ilk haftada daha coşkuyla karşılamış olsa da S&P 500 koronavirüs salgınına rağmen Trump yönetiminde kötü bir performans sergilemedi. Trump'n göreve başladığı 2017 başından bugüne kadar endeks yüzde 56 yükseldi.

Obama'nın 8 yıllık döneminde ise yükseliş yüzde 147 olmuştu. George W. Bush'un 8 yıllık döneminde ise küresel krizin etkisiyle yükseliş yüzde 16'da kalmıştı.