Rus işgalinin 25. günü: Son gelişmeler ne?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin 25. gününde tüm yaşananlar...
Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'deki yetkililer, Mariupol sakinlerinin Rusya'ya "zorla" götürüldüğünü ve oradaki şehirlere yönlendirildiklerini bildirdi. Mariupol Belediyesi binlerce Mariupol sakininin Rusya'ya "sınır dışı edildiğini" söyledi.
"ANLAMLI VE ADİL GÖRÜŞMELER ACİLEN YAPILMALI"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 6 bin 600'den fazla Ukraynalının kuşatma altındaki şehirlerden sekiz insani koridor aracılığıyla tahliye edildiğini söyledi.
Zelenskiy, "anlamlı, adil" barış görüşmelerinin acilen yapılması çağrısında bulundu. Zelenskiy, aksi takdirde Rus kayıplarının büyük olacağı konusunda Moskova'yı uyardı. "Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararı azaltması için tek şansı müzakereler, barış için güvenlik için anlamlı ve adil müzakereler gecikmeden yapılmadı" dedi.
Ukrayna'nın güneyindeki Zaporjiya şehrinde dün 38 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şehir, Mariupol kuşatmasından kaçtığı tahmin edilen 35 bin kişinin bir kısmı için önemli bir rota haline geldi.
Kiev yetkilileri başkentte dördü çocuk 228 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, savaşın başlamasından bu yana 14 bin 400 Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.
Ukrayna Başbakan yardımcısı Iryna Vereshchuk, vatandaşların tahliyesi için Rusya ile on insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.
YARDIM KURULUŞLARI İNSANLARA ULAŞAMIYOR
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'ya uygulanan yaptırımları eleştirerek , Çin'in "tarihin doğru tarafında" olduğunu söyledi. Moskova'ya silah tedarik etmeyi düşündükleri iddialarını reddetti.
Dünya Gıda Programı, yardım kuruluşlarının Rus güçleriyle çevrili Ukrayna şehirlerinde mahsur kalan insanlara ulaşmasının engellendiğini söyledi. Ukrayna'nın gıda tedarik zincirlerinin çökmekte olduğu ve birçok deponun boş olduğu konusunda uyardı.
RUSYA HİPERSONİK FÜZE KULLANDI
Rusya, Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel operasyon kapsamında ilk kez Kinjal hipersonik füzelerini kullandığını, böylelikle Ukrayna ordusuna ait askeri deponun imha edildiğini söyledi.
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