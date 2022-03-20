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Haberler Dünya Zelenskiy'den İsviçre'ye: Hesaplarını dondurun

Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sorumlularının İsviçre'deki hesaplarının dondurulmasını istedi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkelerin parlamentolarına seslenmeye devam ediyor. İsviçre Parlamentosu'na hitap eden Zelenskiy, ülkesindeki savaştan sorumlu olanların, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulması çağrısında bulundu.

20.03.2022 - 03:21 | Güncelleme: ABONE OL
Zelenskiy'den İsviçre'ye: Hesaplarını dondurun
Zelenskiy'den İsviçre'ye: Hesaplarını dondurun
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HABERTURK.COM / AA

Zelenskiy, video görüntülü olarak İsviçre parlamentosu üyelerine yaptığı hitabında, Ukrayna'daki savaşı başlatmaktan sorumlu Rusların, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulması gerektiğini belirtti.

"Bankalarınız bu savaşı başlatanların parasını tutuyor" diyen Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sorumlularının, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulmasının önemini vurguladı.

Vladimir Zelenskiy, "Bu aynı zamanda kötülüğe karşı bir mücadeledir, böylece bu insanların mal varlıklarının, hesaplarının tamamen dondurulması söz konusu. Bu, büyük bir mücadele ve bunu yapabilirsiniz." diye konuştu.

İsviçre'de yaşamaktan zevk alanları bu ayrıcalıklardan mahrum etmenin adil olacağını dile getiren Zelenskiy, "İsviçre bizimle olduğunda kesinlikle daha başarılıyız, Ukrayna sizinle olduğunda kesinlikle daha güçlüsünüz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy daha önce İngiltere, Kanada, ABD ve Polonya parlamentolarına seslenmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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