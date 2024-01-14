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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Okuttuğu talebeleriyle, yazdığı kitaplarıyla, makaleleriyle amel defterinin hep açık kalacağını umduğumuz muhterem Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın mekanı cennet, derecesi ali olsun. İlim dünyasının başı sağ olsun. Başta ailesi olmak üzere talebelerine ve bütün sevenlerine sabırlar diliyorum."

FARUK BEŞER KİMDİR?

1952'de Trabzon'da doğan Faruk Beşer, ilkokulu Trabzon'da, ortaokulu İzmit İmam-Hatip Okulunda, liseyi Yozgat İmam-Hatip Lisesinde okudu.

1978 yılında Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinden mezun oldu.

1985 yılında İslâm Hukuku dalında “İslâm'da Sosyal Güvenlik” adlı teziyle doktor oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak sekiz sene muhtelif görevlerde bulundu.

Ardından İSAV ilmî sekreterliğinde çalıştı.

1986-1993 yılları arasında İlmî Araştırmalar Merkezinde kurucu müdür olarak çalıştı.

1993-1994 yılları arasında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesine öğretim üyesi olarak gitti ve orada iki sömestr Mukayeseli İslâm Hukuku ve İslâm Milletler Hukuku dersleri okuttu.

Oradan döndükten sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

1994 yılında İslâm Hukuku Anabilim dalından doçent, 2000 yılında da profesör oldu.

Bu fakültede iki yıl dekan yardımcılığı yaptı.

1999-2000 yılları arasında 6 ay ABD University of Pittsburgh’ta Visiting Professor olarak görev yaptı.

Son olarak Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslâm Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktaydı.