Polisi sırtından bıçakladı! Bacağından vuruldu!

İzmir Bornova'da, sabah saatlerinde Egemenlik Mahallesi Alp Caddesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında bağırarak küfürler savuran M.G.’yi (38) gören devriye halindeki polisler yanına gitti.
İKAZ EDERKEN SALDIRIYA UĞRADI
İHA'da yer alan son dakika haberine göre ekip otosundan inerek M.G.’yi çevreyi rahatsız etmemesi yönünde ikaz eden polis memuru E.Y.Y. (46) o esnada şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı.
SIRTINDAN BIÇAKLANDI, SALDIRGANI VURDU
Polis memuru sırtından bıçaklanırken, ara sokağa girerek kaçmaya çalışan saldırgan ise yaralı polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Bunun üzerine polis ekiplerince olay yerine takviye kuvvet çağırıldı.
POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Ekip arkadaşları tarafından polis otosuna alınan yaralı polis memuru E.Y.Y., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırgan ise ambulans ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganın ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, polisin saldırıya uğradığı an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis otosu ile şüphelinin yanına gelen ekiplerden polis memuru E.Y.Y.’nin araçtan inip şahsın yanına yaklaştığı an bıçaklı saldırıya uğradığı ve çevredeki bir vatandaşın ise olayın ardından saldırganı tutmaya çalıştığı görülüyor.
Öte yandan, polis tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri adrese gelerek incelemelerde bulundu. Şüpheliye ait çok sayıda bıçağın ise sokağa saçıldığı gözlerden kaçmadı.
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