İstanbul Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park Ekibi, yaklaşık 15 gün süren sokak çalışmaları sonunda 'dolandırıcılık' suçundan aranan 64 yaşındaki Abdurrahim L.´yi dün sabah yakaladı. Bayrampaşa Polis Merkezi´ne götürülen Abdurrahim L., hakkında başta İstanbul olmak üzere, İskenderun, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Çanakkale, Konya, Isparta, Sivas, Erzincan'ın aralarında bulunduğu 37 ilde gerçekleştirdiği dolandırıcılık olayları nedeniyle 210 suç dosyası bulunduğu bildirildi.

SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRMİŞ

DHA'da yer alan habere göre ayrıca kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olan Abdurrahim L.´nin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı.

HER KILIĞA GİRMİŞ

Abdurrahim L.'nin dolandırıcılık olaylarını, kendisini kamu, banka ya da sigorta şirketi çalışanı gibi göstererek yaptığı öğrenildi. Şüphelinin başkalarına ait banka ve kredi kartlarını kullandığı ayrıca bazı şirket ve kooperatif yöneticilerini de dolandırdığı kaydedildi.