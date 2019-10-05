Suriye’de yıllardır süren iç karışıklığın ardından ortaya çıkan terör örgütleri ile mücadele eden Özgür Suriye Ordusu, Fırat’ın doğusu için hazırlıklarına başlamıştı.

ÖSO OPERASYONA HAZIR

İHA'da yer alan habere göre Türkiye'nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları, operasyon hazırlarını tamamladı.

SAVAŞ EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

Milli Ordu altında birleşen ÖSO askerleri, zorlu arazi koşullarındaki eğitimlerini Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Ulusal Ordu Eğitim Kamplarında aldı. ÖSO askerleri, arazi koşullarının yanı sıra fiziksel, psikolojik ve kendini savunma alanlarında eğitimlerini tamamladı.

45 GÜNLÜK YOĞUN EĞİTİM SONA ERDİ

Ahmed Abu Hassan, ÖSO askerlerinin 45 günlük yoğun bir eğitim aldıklarını ifade ederek, askerlerin Fırat’ın doğusu için muhtemel bir operasyona fiziksel ve psikolojik anlamda hazır olduğunu dile getirdi.