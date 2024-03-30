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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yarın büyük bir zafer kazanacağız. Zaferimiz kimsenin hezimeti değildir. Galibiyetimiz kimsenin mağlubiyeti değildir. Mutlu olacağız, sevineceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Türkiye'de Türkiye ittifakı kazanacak. Sonuçta Türkiye kazanacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Balçova ilçesinde seçim otobüsünden halkı selamladıktan sonra basın açıklaması yaptı. Özel konuşmasında "Liderler son günlerini memleketlerinde geçirirler. Ben de doğduğum, yaşadığım memleketim Manisa ve büyüdüğüm memleketim İzmir'de geçirmeye karar verdim. Balçova'da genç adayımız Onur Yiğit ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'la birlikte halkı selamlayarak son günü İzmirlilerle paylaşıyoruz" dedi.

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'EZİLEN KESİM SESİNİ DUYURURSA 1 NİSAN'DAN SONRA BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE OLACAK' Yarın 61 milyon seçmenin Türkiye'de sandık başına gideceğini aktaran Özel, "Seçmen 2 önemli karar verecek. Bunlardan birincisi, seçmen yerel yöneticilerine karar verecek. Geçen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi bir büyük ittifakla çok sayıda belediyeyi kazanmıştı ve 5 yıl boyunca arkadaşlarımız hizmet ettiler. Şimdi artık ittifaklar yok ama İzmir'de görüyoruz ki, İzmir ittifakı var. Gönüller, vicdanlar sandıkta birleşiyor. Türkiye'de de Türkiye ittifakı var. Kampanya boyunca söyledik. Türkiye ittifakı gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alıyor ve kırmızı beyaz renklerle geçirdiğimiz bir kampanyanın son günündeyiz. Büyük bir coşku içindeyiz. İsraf yerine hizmet yapan halkçı belediyeciliği ve halktan gördüğü teveccühü sandık sonuçlarında görmek isteriz. Genel seçimlerde montaj kasetlerle, videolarla, korkuları yöneterek, 'Eğer biz gelmezsek felaket olur' diyerek seçimi kazananlar, 10 aydır Türkiye'ye kan kusturuyorlar. Emekliler, emekçiler, esnaf, çiftçi perişan durumda ve bu genel yönetimdeki orantısız gücün yerelden dengelenip dengelenmeyeceği önemli. Eğer milletimiz yarın bu orantısız güce gösterdiği tepkiyi bir futbol deyimiyle sarı kart ile 'Yeter beni de fark edin' diyerek, başta emekliler ve bütün toplumun ezilen kesimleri sesini duyurursa 1 Nisan'dan itibaren bambaşka bir Türkiye olacak. Ama bu iktidar her şeye rağmen oy alıyorum hissiyatını sürdürürse kimsenin sesini duymamaya devam edecek" diye konuştu.

'ÖZGÜRLÜĞÜ İSTEYEN DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMALIDIR' "En önemli çağrım genç seçmenlerimizedir" ifadesini kullanan Özel, "Özgürlükleri kısıtlayan, hayat biçimlerine karışan, üniversitelerine kayyum atayan, konserleri, festivalleri yasaklanan ve her geçen gün istedikleri gibi değil, istemedikleri bir ülkeye zorlanan gençlerimiz bu iktidara tepkilerini yarın sandık başında gösterecekler. Özgürlükleri isteyenler, 'Bu ülke yaşanacak bir ülke olsun' isteyenler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği Cumhuriyete sahip çıkmak isteyen gençleri, yarın istisnasız, firesiz sandık başına bekliyoruz. Demokrasi, özgürlük demektir. Özgürlüğü isteyen demokrasiye sahip çıkmalıdır. Demokrasiye sahip çıkmak, sandığa gitmekle olur. Siyasi görüşleri ne olursa olsun, tüm gençleri yarın sandık başına gelmeye ve geleceklerine sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi. REKLAM İzmir'de CHP’nin 30 belediye başkan adayından 12'sinin 40 yaşın altında olduğunu belirten Özgür Özel, “Bir tanesi de yanımdaki Onur Yiğit kardeşimdir. İzmir'in gençlerini her yaştan, ruhu genç İzmirlilere emanet ediyorum ve tüm belediye başkan adaylarımızı Cumhuriyet’in kalesi İzmirlilere emanet ediyorum. Takımın kaptanı yine kendisi de 50'li yaşlarının başında İzmir'in çok iyi tanıdığı, İzmir'deki en başarılı belediyecilik uygulamalarımızı hayata geçirmiş olan İzmir'i seven ve önümüzdeki 5 yılına projeleriyle, hizmetleriyle, bizlerin desteğiyle İzmir'i bir dünya kenti haline getirecek vizyona sahip Cemil Tugay'dır. Cemil Tugay Başkan’ın kaptanlığında genç, dinamik, İzmir'e yakışır, kadınlarıyla, gençleriyle ekibimizi bütün İzmirlilere emanet ediyoruz" diye konuştu.

'ZAFERİMİZ KİMSENİN HEZİMETİ DEĞİLDİR’ Tüm siyasi partilerin adaylarına bugüne kadar gösterdikleri demokratik olgunluk için teşekkür eden Özel, "Tüm siyasi partilerin yarınki adaylarına başarılar diliyorum. Tüm Türkiye'deki muhtar adaylarına arkalarında bir parti desteği, yakalarında bir parti rozeti olmaksızın verdikleri demokrasi mücadelesi için teşekkür ediyorum. Yarın sandık başındaki tüm görevlileri demokrasiye sahip çıkacakları için bir kez daha tebrik ediyorum. Partimizin görevlilerine bütün sonuçlar alınana, son ıslak imza teslim edilene, son seçim sandığından son sonuç kaydedilene kadar görev yerlerini terk etmemelerini bekliyorum. Bugüne kadar kazasız, belasız bir şekilde geldik. Herkes çok dikkatli olsun. Yarın ufak tefek gerginlikler olabilir. Mutlaka sabırlı olunsun, hoşgörülü olunsun. Yarın büyük bir zafer kazanacağız. Zaferimiz kimsenin hezimeti değildir. Galibiyetimiz kimsenin mağlubiyeti değildir. Mutlu olacağız, sevineceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Türkiye'de Türkiye ittifakı kazanacak. Sonuçta Türkiye kazanacak. Bu seçimin kaybedeni kimse olmayacak. Türkiye'de demokrasi kazanacak, siyasete bir denge gelecek. Onun için sevinç gösterilerinde, kutlamalarda, ölçülülük prensibini asla terk etmemeyi, hastaları düşünmeyi, küçük çocukları, bebekleri düşünmeyi, belli bir saatten sonra yüksek ses gürültü yapmamayı, centilmenlik içinde galibiyeti karşılamayı bütün örgütümüze bir talimat olarak iletiyorum" açıklamasını yaptı. 'MİLLETİMİZ YİNE MİLLETE KAZANDIRACAK' Siyasetin insanla yapılan bir iş olduğunu vurgulayan Özel, "Ben veya herhangi bir adayım istemeden herhangi bir kişinin kalbini kırdıysak bundan üzüntü duyarız. Haklarını helal etsinler" dedi. “Devlet ile millet yarışıyor” diyen Özel, şunları söyledi: "Devletin güya tarafsız olacakları, kimliksiz olacakları, bürokrat ve teknokrat olacakları, siyaset yapmayacakları söylenen bakanları, var güçleriyle ve bakanlıkların bütün gücüyle siyasete geldiler, karıştılar. İstanbul'da da İzmir'de de Türkiye'nin her yerinde de orantısız bir devlet gücü olurken, bizim adaylarımız kendi öz güçleriyle mücadele etti. Ama bizim milletimiz, ne zaman devlet ile millet yarışsa hep millete kazandırmıştır. Kenan Evren seçim sonuçlarına müdahale ettiğinde de milletimiz millete kazandırmıştır. Bugün devletle millet yarışıyor. Bugün devletle Türkiye ittifakı yarışıyor. Milletimiz yine millete kazandıracak."