Son dakika! Otogaza zam! LPG'ye zam ne kadar oldu?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 27 kuruş zam geliyor. Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 3,44 liradan 3,71 liraya, Ankara'da 3,55 liradan 3,82 liraya, İzmir'de ise 3,47 liradan 3,74 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.