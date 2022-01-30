Önder Karaveli, TRT Spor'da soruları yanıtladı. İşte öne çıkan sözleri:

ŞENOL GÜNEŞ İDDİALARI HAKKINDA

"Beşiktaş'ın bir teknik direktörü varken bunları konuşmak hem Şenol Güneş'e, hem Beşiktaş Teknik Direktörü'ne saygısızlık. Bunu kendim üzerinden söylemiyorum. Beşiktaş Teknik Direktörlüğü üzerinden söylüyorum. Ben oyuna, antrenmana, çalışmaya odaklanmak istiyorum. Yeni sezonun planlamasında genç oyuncular, hangi tip oyuncular, hangi oyunlar bunlara odaklanmaya çalışıyorum."

TRANSFER AÇIKLAMASI!

"Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Necati Bilgiç, Emirhan İlkhan... Bunlar bizim kış dönemi transferlerimiz. Transferlerimiz sesli geçiyor. Biz transfer yapmaya başladık. Belki medya atlıyor. Kerem Kalafat'ı getirdik. Rosier'e alternatif olarak sağ beke. Takım için daha az süre alan oyuncuları daha fazla kullanmak istiyoruz. Bunlardan biri Alex, N'Koudou da Mart'ta başlayacak çalışmalara. O tarz oyunculara ihtiyacımız var."

CYLE LARIN SÖZLERİ

"Larin ile ilgili çok fazla spekülasyon var. Bunu sormanızı normal karşılıyorum. Larin geçen sezon şampiyonlukta ve kupada pay sahibi olan bir isim. Bu sezon da gol katkısı verdi yine. Kanada Milli Takımı'nın güncel oyuncusu şu anda da kampta zaten."