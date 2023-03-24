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Bahçelievler'de birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp buzdolabına koydu

İstanbul'da tam bir vahşet yaşandı. Bahçelievler'de meydana gelen olayda Özbekistan uyruklu Umıda Tulyaganova, birlikte yaşadığı Rıza Beler adlı cani tarafından taşla öldürüldü. Katil zanlısının daha sonra Tulyaganova'yı parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koyduğu belirlendi

Giriş: 24.03.2023 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da vahşi cinayet! Öldürdüğü kadını parçalara ayırıp buzdolabına koydu!
Öldürdüğü kadını parçalara ayırıp buzdolabına koydu!
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DHA

Bahçelievler'de, birlikte yaşadığı Özbekistanlı uyruklu Umıda Tulyaganova (40)'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koyan Rıza Beler'in (61) gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saat 05.30'da 4 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan bir dairede meydana geldi.

Rıza Beler uzun süredir birlikte yaşadığı Umıda Tulyaganova'ya 17 bin liralık kredi çektiğini söyledi. İkili arasından kredi borcu ve önceki borçlar yüzünden tartışma çıktı. Rıza Beler tartışmanın ardından Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. Beler, Umida'nın kestiği parçalarını ise çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu.

Çiftin evinden gelen tartışma seslerini duyan komşuları polise bilgi verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini buzdolabına bulurken şüpheli Rıza Beler'i ise gözaltına aldı.

ARALIKLARLA ÇÖPE ATMAYI PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre şüpheli Rıza Beler ile Tulyaganova arasında uzun zamandır anlaşmazlıklar olduğu, Beler'in bu sebepten kadını öldürmeyi planladığı tespit edildi. Tulyaganova'yı taşla öldürmeyi planlayan Beler'in bunun için evine taş koyduğu ortaya çıktı. Beler'in kadının cesedini parçalamasının sebebinin de yakalanmamak için poşetlere koyduğu parçaları aralıklarla dışarı atmak olduğu anlaşıldı. Şüphelinin emniyette suçunu kabul ettiği öğrenildi.

"POLİSE HABER VERDİM"

Sahur yaptığı sırada üst komşularının kavga seslerini duyan ve polis ekiplerine ihbarda bulunan Seda Göl, "Polise haber verdim polis geldi, kapıyı çaldılar ama açan olmadı. Uykuma devam ettim. Akşam üstü polis tekrar kapımı çaldı, cinayet işlendiğini söyledi" İfadelerini kullandı.

"ELİNİ TUTARDI"

Bina sakinlerinden Emine Gürbüz, "2-3 Yıldır beraber oturuyorlardı. Otobüse götürüp getirirken elini tutardı. Bir olayını görmedik bu zamana kadar. Adam önüne bakıp giderdi, bize 'Merhaba' bile demezdi. Bizde çok olduk" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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