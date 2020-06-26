Çaykur Rizespor'un sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanarak mukavelesini 1 yıl uzattığını TFF'ye bildiren ve bunun üzerine Federasyon'a başvuran Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti!

TRT Spor'a konuya dair açıklama yapan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bu durumun TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda karara bağlanacağını belirtti. Kartal, "Sözleşmede olan opsiyonu kullandık ama sporcumuzun da feshetme hakkı var. Biz sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz bunu kabul etmedi. Son kararı TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek" ifadelerini kullandı.