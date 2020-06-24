Galatasaray'ın sezon sonunda bonservissiz şekilde kadrosuna katmak istediği Oğulcan Çağlayan'da flaş bir gelişme yaşanmış ve Çaykur Rizespor, 24 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu devreye sokmuştu. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman'ın raporuna göre Oğulcan'ın opsiyonunu kullanarak 1 yıl daha kadroda tutabileceklerini dile getirirken Rizespor, dün bunu kullanmış ve 1 yıllık sözleşme uzatmayı TFF'ye bildirmişti. Bu gelişme üzerine ise Oğulcan gemileri yaktı!
Çaykur Rizespor'da kalmayı istemeyen ve Galatasaray'a gitmeyi düşünen Oğulcan, Karadeniz ekibinin opsiyonu devreye sokmasına rağmen sarı-kırmızılı kulübe haber yolladı. Bu durumu TFF'ye taşıyacağını dile getiren Oğulcan, teknik direktör Fatih Terim'e de Galatasaray'a gelmek istediğini dile getirdi. 24 yaşındaki futbolcunun TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na giderek hukuki yollarla bonservisini eline almayı planladığı öğrenildi.
AURELIO, FENERBAHÇE'DEN BÖYLE AYRILMIŞTI
Fenerbahçe'nin opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattığı Aurelio, 2008 yazında Real Betis'e transfer olmuştu. TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, opsiyonun haksız feshi nedeniyle Fenerbahçe'yi haklı bulup Aurelio'ya 5 milyon 250 bin dolar ödeme cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu ise bu kararın oy çokluğuyla bozulmasına karar vermişti.
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