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Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari açık ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artarak 9 milyar 849 milyon dolar oldu. Böylece aylık bazda cari açık rekor kırdı.

Ocakta ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 12 milyar 431 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 164 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 454 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi ocakta 381 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kalemi de 201 milyon dolar net çıkış kaydetti.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 490 MİLYON DOLAR NET GİRİŞ

Ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 223 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 490 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ocakta yurt dışı yerleşikler, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 22 milyon dolarlık net net alış, hisse senedi piyasasında ise 486 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 2 milyar 750 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 690 milyon dolar ve 469 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları aralıkta 4 milyar 58 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 2 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 637 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 635 milyon dolar yükseldi.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili genel hükümet ve bankalar sırasıyla 103 milyon dolar ve 947 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 548 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ocakta net 9 milyar 341 milyon dolarlık ne azalış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak 2023 Ocak A- CARİ İŞLEMLER HESABI -6.889 -9.849 1. İhracat 17.631 19.367 2. İthalat 26.178 31.798 Mal Dengesi -8.547 -12.431 3. Hizmet Gelirleri 5.170 6.720 4. Hizmet Giderleri 3.065 3.556 Mal ve Hizmet Dengesi -6.442 -9.267 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 671 771 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 961 1.152 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -6.732 -9.648 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -157 -201 B. SERMAYE HESABI 0 -15 C. FİNANS HESABI -3.261 -642 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 334 592 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 776 815 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 714 637 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -251 1.127 11.1. Hisse Senetleri -352 -486 11.2. Borç Senetleri 101 1.613 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -51 3.827 12.1. Merkez Bankası 0 0 12.2. Genel Hükümet 0 0 12.3. Bankalar -519 4.049 12.4. Diğer Sektörler 468 -222 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.733 3.756 13.1. Merkez Bankası 1.131 561 13.2. Genel Hükümet -37 -103 13.3. Bankalar 1.146 1.672 13.4. Diğer Sektörler 1.493 1.626 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -3.628 -9.222 D. NET HATA VE NOKSAN 2.686 -119 GENEL DENGE 942 9.341 E. REZERV VARLIKLAR -942 -9.341 14. Resmi Rezervler -942 -9.341 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0

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