Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, noterliklerde parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin kullanılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Gül, satış bedelinin, noterde işlem gerçekleşmeden satıcı hesabına geçmesini önleyecek bir finansal entegrasyon oluşturulmasının düşünüldüğünü kaydederek "Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini de sağlayacağız." diye konuştu.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği’nin nöbetçi noterlik uygulaması da geçenlerde başlamıştı. Edirne'de Çilingirler Caddesi'ndeki Edirne 1. Noterliği, Kırklareli'nde Hasanpaşa Caddesi'ndeki Kırklareli 1. Noterliği, Tekirdağ'da ise Hükümet Caddesi'ndeki Tekirdağ 1. Noterliği, nöbet hizmeti veriyor.

Edirne 1. Noter Başkatibi Özcan Yolagelmez, yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasına başladıklarını bunun özellikle hafta sonu işlem yapacak vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını belirtmişti.