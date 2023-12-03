Son dakika: Nihal ve Bahar Candan'ın serbest bırakılması için yapılan itiraz kabul edilmedi

Son dakika: Nihal ve Bahar Candan'ın serbest bırakılması için yapılan itiraz kabul edilmedi

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan, kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam hakkında, ‘Suç örgütü üyesi’ olmak suçundan gözaltı kararı verildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 14 Kasım’da gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler 16 Kasım günü “suç örgütüne üye olmak’ suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REKLAM TUTUKLULUK İTİRAZI REDDEDİLDİ Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutuklanmasının ardından avukatları tarafından tutukluluğa itiraz edildi. Tahliye olunmaz ise adlı kontrolle serbest bırakılması talebinde bulunuldu. Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutukluluğu için yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

BU İDDİAYLA TUTUKLANMIŞLARDI Bahar ve Nihal Candan kardeşler Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından 16 Kasım günü tutuklanmıştı. Mahkeme tutuklamayı şöyle açıklamıştı: "Dosyada şüphelilerin ifadeleri, müştekilerin beyanları, dosyada bulunan tüm bilgi ve belgeler, tanık beyanlarının bulunması, dosyada delillerin tamamen toplanmamış olması dikkate alındığında, isnat olunan eyleme yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu, katalog suçlarından olması nedeniyle, adli kontrol tedbirleri ile yeterli etkili hukuksal denetim sağlamayacağı değerlendirilerek tutuklanmalarına karar verildi." Fotoğraflar: DHA