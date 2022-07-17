Son dakika... Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayetinde kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak, evin yakınlarındaki tarlada bulundu.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Fotoğraf: DHA
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) 14 Temmuz'da İstanbul'da yakalanan özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı şüpheli Ufuk A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
ZANLININ SORGUSU SÜRÜYOR
Şüphelinin otobüsle İstanbul'dan Gelibolu'ya geldiği, buradan da minibüsle Eceabat ilçesine gelip ticari taksiyle çiftlik evine gittiği tespit edildi. Şüpheliyi buraya getiren taksi sürücüsünün de ifadesinin alındığı, eve saat kaçta gelindiği ve daha sonra buradan kaçta ayrıldığı bilgilerinin kesinleştirildiği öğrenildi.
Fotoğraf: DHA
Soruşturma kapsamında özel olarak oluşturulan ekipler, çiftlik evinin çevresindeki yaklaşık 1 kilometrelik alanda çalışma yaptı.
EVİN YAKININDA BULUNDU
Çalışma kapsamında olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin kaçmış olabilecekleri alanlarda metal detektörlülerinin de kullanıldığı geniş kapsamlı tarama yapılırken, eve yakın bir noktadaki tarlada cinayette kullanılmış olabileceği değerlendirilen bir bıçak bulundu.
Fotoğraf: DHA
Bıçak, incelenmek üzere buradan alınarak jandarmaya götürüldü. Şüpheli Ufuk A.'nın bunun ardından çiftlik evine getirilip yer göstermesi yapıldı. Ufuk A.'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Nazmi Arıkan'a ait çiftliğin çalışanları, 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenleri bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.
Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.
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Son dakika: Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde flaş tespit!/son-dakika-nazmi-arikan-ve-soforunun-oldurulmesinde-flas-tespit-3478106
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