Motosikletlinin feci ölümünde 5 yıl hapis cezası!

DHA

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ender O. katıldı. Duruşmada kazada hayatını kaybeden Cengiz Şen´in eşi Emel Şen ile avukatı Özcan Alpaslan hazır bulundu.

DHA'da yer alan habere göre Avukat Özcan Alpaslan "Olay bilinçli taksirle işlenmiş bir eylem değildir, olası kastla işlenmiştir. Yargıtay kararlarında buna dair tutanaklar mevcuttur. Sanığın 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirtilerek olası kastla karar verildiği nettir. Biz dosyanın yetkisizlikle ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİ KEZ EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Sanık avukatı ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti. Son sözleri sorulan sanık Ender O. da önceki ifadelerini tekrar ettiğini kaydederek "Kesinlikle böyle bir şey olsun istemezdim. Pişmanım" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ender O.'yu "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın daha önce iki kere alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu belirterek verilen cezada alt sınırdan uzaklaştığını söyledi.

"ISLAH OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Emel Şen, "Bugünkü verilen karardan sonra biz davamıza devam etmeye düşünüyoruz. Bir üst mahkemeye taşımayı düşünüyoruz. Çünkü verilen cezanın yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Burada kişi, alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyetini iki kez kaptırmıştır. Islah olduğunu düşünmüyoruz. Bu yüzden tekrardan, hakkımızı hukukumuzu aramaya devam edeceğiz." dedi.

Sanığın 5 yıl ceza aldığını hatırlatan Emel Şen şöyle devam etti: "1.64 oranında alkollü çıktı. Birkaç saat sonra test yapıldı. Yüksek bir promilde çıktı. Daha önce de alkolden ehliyeti iki kez kaptırmış olması onun ıslah olmadığının göstergesidir. Biz olası kasttan cezalandırılmasını istiyoruz. Yine davamızın peşindeyiz. Hakkımızı hukukumuzu aramaya devam edeceğiz. Olası kastla ilgili örneklere baktığımızda, bir futbol maçında, bir kişinin havaya ateş ederek, bir kişinin canına mal olmasına sebebiyet vermesi olası kast olarak geçmiş. Burada adam tetiğe basmış ve olası kast suçlusu olmuş. Diğerinde de adam alkollü bir şekilde arabaya oturmuş ve gaza basmış. Yani bence ikisi arasında hiçbir fark yok. Birisi trafik suçu olduğundan ötürü cezanın bu kadar hafifletilmesini doğru bulmuyorum."

Cengiz Şen'in akrabası Tarık Küpçü, "Biz bu cezayı yeterli bulmuyoruz. Sonuç itibariyle bir can kaybedildi. Elbette kazadır ama son tahlilde bilinçli yapılmıştır bize göre. Gündüz vakti şişelerce alkol tüketip, araç kullanmanın sonunda bunun olabileceği ihtimalini her aklı başında insan düşünür. Bunu düşünerek, bilerek, kasten yaptığını düşünüyoruz. Sonuç itibariyle körkütük sarhoş olarak araba sürmenin son tahlilde, bir kazaya sonuç vereceğini her aklı başında insan düşünür. Biz, Emel'in de söylediği gibi bu meselenin peşini bırakmayacağız. Alabileceği en üst sınırdan ceza almasını istiyoruz.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir