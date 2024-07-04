Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!

        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!

        Türkiye'de İsrail istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk yapmakla suçlanan 57 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Sanıkların "yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail istihbaratına casusluk yapmakla suçlanan 57 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 20 sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, 8 tutuksuz sanık ve avukatları da hazır bulundu.

        Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, İsrail istihbarat servisinin internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan, çevrim içi operasyon ekibi oluşturduğunu, bu ekip tarafından "Abdalla Qassem", "Abu Halid Abdalla Qassem", "Janet Foster", "Ali Al Jafrı", "Şhirin Alayan", "Roman Romanov", "Cemal", "Igor" ve "Ilya" isimlerinin kullanıldığını kaydetti.

        REKLAM

        Canlı kuryelerle Mossad'ın sahadaki hedeflerine yönelik taktik bazda işler yapılmasının amaçlandığı kaydedilen mütalaada, sanıkların elde ettikleri bilgilerin devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerden olduğunun sabit olmadığı, bu bilgilerin nitelikleri itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerden olduğu ifade edildi.

        Mütalaada, 57 sanığın "yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Mütalaanın ardından söz alan tutuklu sanıkların avukatları, tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanıkların avukatları da müvekkilleri haklarındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

        ARA KARAR ÇIKTI

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 18 tutuklu sanığın, tutuklu kaldıkları süre ve delil karartma ihtimallerinin olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

        36 sanığın yurt dışına çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbirinin, mevcut delil durumunu dikkate alarak kaldırılmasına hükmeden heyet, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İsrail istihbarat servisinin, internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan, çevrim içi operasyon ekibi oluşturduğu, bu ekip vasıtasıyla uzaktan kaynak temini, canlı kurye ile kaynaklarına para transferi ve sahadaki hedeflerine yönelik taktik bazda işler yapılmasının amaçlandığı kaydediliyor.

        REKLAM

        İlk temasın, cep telefonlarına kodlanan Telegram ve WhatsApp uygulamaları, sosyal medya hesapları, Linkedin, e-posta üzerinden sağlandığı anlatılan iddianamede, irtibatın operasyonel Telegram ve WhatsApp uygulamaları üzerinden sürdürüldüğü, kesinlikle görüntülü veya sesli görüşme yapılmadığı, yapılan işler karşılığında ödemelerin uluslararası para transfer şirketleri, kripto paralar, havale ofisleri ve canlı kuryeler vasıtasıyla gerçekleştirildiğine yönelik tespitlere yer veriliyor.

        İddianamede, profesyonelce yapılması istenilen işlerde dedektiflerden istifade edildiği, taktik işlerde ise ağırlıklı olarak şüphe uyandırmayan şahıslardan faydalanıldığı, taktik iş verilen şahıslara WhatsApp grubu kurma ve yönetme, web sitesi kurma ve yönetme, internet haber gazetesi tasarlama, araştırma, para transferi, foto ve video dokümante, takip, darp ve yaralama, soygun, operasyonel hat temini, Suriye ve Lübnan'da araştırma yapması yönünde talimatların verildiği anlatılıyor.

        Dedektiflere biyografik bilgi toplama, keşif tahkikat, fotoğraf/video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme, canlı kurye bulma ve siber faaliyet görevlerinin verildiği de belirtilen iddianamede, dedektiflerin sistem açıklarından ve kritik öneme haiz devlet kurumlarında görev yapan çevrelerinden, devletin veri tabanında bulunan bilgileri temin edebildiklerinin belirlendiği vurgulanıyor.

        İddianamede, 57 sanığın, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        Habertürk Anasayfa