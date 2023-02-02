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Modacı Barbaros Şansal gözaltına alındı

Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şansal hakkında arama kararı bulunduğu öğrenildi

Giriş: 02.02.2023 - 15:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Modacı Barbaros Şansal gözaltına alındı
DHA

Modacı Barbaros Şansal, KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre modacı Barbaros Şansal öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen Şansal'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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