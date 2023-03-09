TEDBİR AMAÇLI HASTANE BOŞALTILDI

İlk depremlerde ayakta kalan üniversite hastanesinin 20 Şubat'a kadar hizmet verdiğini aktaran Prof. Dr. Eren, "20 Şubat'a kadar hastanemiz çok güzel bir şekilde hizmet verdi. Binlerce hastaya baktık o süreçte. Doktorlarımız gece gündüz çalıştılar. Özellikle başhekimimiz anne ve babasını kaybetmiş olmasına rağmen burada hastanenin başında sürekli tüm işleri koordine etti. 20 Şubat'taki depremle birlikte hastanemizde bazı hasarlar oluştu. Biz de tedbir amaçlı hastanemizi boşalttık ardından doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız var ve Hatay'ın sağlık hizmetlerine çok fazla ihtiyacı var. O nedenle hızlı bir şekilde bağlantılarımızı kurduk. Amerikalıların kurduğu sahra hastanesi çok kısa sürede devreye girdi. Birkaç gündür de hizmet veriyor. Orada hem sağlık hizmeti veriyoruz hem de eczane hizmeti ve diğer laboratuvar ortamını da sahra hastanesine yani açık alana çekmeye çalışıyoruz. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.