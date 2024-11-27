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        Haberler Gündem Güvenlik MİT, Sincar'da sözde PKK/KCK sorumlusu Sadiye Muhammed Ahmed'i vurdu

        MİT, Sincar'da sözde PKK/KCK sorumlusunu vurdu!

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde Sincar istihbarat sorumlusu "Hevi" kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed'i Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:12 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:59
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        MİT, Sincar'da sözde PKK/KCK sorumlusunu vurdu!
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        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Hevi' kod adını kullanan Sadiye Muhammed Ahmed, PKK'ya 2001 yılında katıldı.

        DHA'daki habere göre Suriye'deki çeşitli bölgeler ile Irak'ta Kandil, Kerkük, Mahmur ve Sincar bölgelerinde faaliyet gösteren terörist, bir dönem sahte kimlik kullanarak PKK/KCK'nın Mahmur kampı dış ilişkiler sorumluluğunu yürüttü.

        PKK/KCK adına Mahmur ile Sincar arasındaki ilişkiyi koordine eden terörist Ahmed, son olarak PKK/KCK'nın sözde Sincar istihbarat sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

        MİT'in hedef listesine alınan teröristin bulunduğu nokta belirlenerek, her hareketi takibe alındı.

        Kendisini gizlemek amacıyla Yezidi halkın içinde yaşayan teröristin, bölgedeki halkı örgütleyen yapılar ve askeri yapılanmaları denetleyerek Kandil'e rapor vermekle görevli olduğu belirlendi.

        Faaliyetleri MİT tarafından deşifre edilen teröriste yönelik operasyon kararı alındı. Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı ve terörist Ahmed nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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