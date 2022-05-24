Bahçeli: Kimse Türkiye'yi tehdit etmeye kalkmasın

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Fiyat etiketlerinin kabarmasına yol açan kim varsa mahşeri vicdanda mahkumdur. Kiralarda yükselişe sessiz kalamayız. Vatandaşlarımızın memnuniyetsizliği bizim de memnuniyetsizliğimizdir. Ancak Türkiye'ye karşı kampanyayı da görmek lazımdır. Vatandaşlarımızın taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Fırsatçıların yakasından tutmalıyız, bedelini ödetmeliyiz. Gıda fiyatlarındaki artışta kontrolü sağlayarak, denetimleri sıklaştırarak cebini düşünenleri rezil etmeliyiz.

CHP'nin, İP'in, zillet ittifakının diğer ortaklarının felaket konusunda konuşmaları beyhudedir. Türk milleti bunlara aldanmayacaktır. Mazisinde karneyle ekmek verilen CHP'nin ve başındaki zatın konuşmaya yüzü yoktur. Şiddetli baskılara direneceğiz, milletimizin yanında yerimizi alacağız. Tasarlanmış kahramanlıklara karnımız toktur.

Milli mücadelenin en zorlu zamanlarında kefen paralarını devletine bağışlayanların mirasçılarıyız. Ekmek yerine süpürge tohumunun yenildiği dönemleri unutmuş değiliz. Milli güvenliğimiz neyse ekonomik güvenliğimiz odur. Tarihten dersimizi aldık.

Sabırla, sebatla, metanetle, dayanışmayla bir ve beraberce zorlukları aşacağız. Kavga ve kutuplaşmadan beslenen ve yezidin izinden yürüyenleri mahcup edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümü olan 2023 istiklal haysiyetimizin, istikbal hedeflerimizin daha ileriye taşınmasını sağlayacak tarihi eşiktir. 100 yıllık hayranlık uyandıran müktesebat, 2023'te perçinlenerek önümüzdeki yılların hamurunu yoğuracaktır.

SULTAN ABDULHAMİT TARTIŞMASI

1923'e gelene kadar pek çok ıstırap gelişmeler vardır. Her gün bir yerinden yara alan, saldırı ve suikasta maruz kalan Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde sorumsuz, işbirlikçi yöneticileri de vardı. Devşirilmiş ve iradesini teslim etmiş bir kısım, makus çöküşe hizmet etmiştir. Osmanlı'da tahta çıkan hiçbir padişah kendi çıkarını, devletinin ve milletinin üstüne görmemiştir.

Sultan Abdulhamid ile tartışmalar yeniden alevlenmiştir. İstibdatla bir ananlar tarih cahili olmakla birlikte, tarihimize yabancıların gözüyle bakan sefillerdir. Abdulhamid'i kimler sevmiyorsa onlara dikkat edeceğiz. Onlar batının etki ajanlarıdır. Abdulhamid Han'ı seveni kadar, sevmeyeni vardır. Sevmeyenler bizim de sevmediklerimizdir. Ermeni çeteleri, sömürgeciler, casuslar, Türk ve İslam düşmanları sevmez.

Gafiller ne istiyorlar tarihimizden. Neyin istibdadından bahsediyorlar? Bilmedikleri, tanımadıkları büyüklerimizi hangi bilgi, belgelerle itham ederler. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugünün Abdulhamid'i olarak görülüyorsa bizce mahsuru yoktur, övgünün tezekkürüdür.

Biz ecdadımıza dil uzattırmayız, tarihimize laf ettirmeyiz. Devşirmelere akıllarını başlarına devşirmelerini tavsiye ederiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan Abdulhamid'i cepheleştiren kanı bozukları asla affetmeyiz. Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk, Abdulhamid bizimdir. Atatürk Ankara ise Abdulhamid Han İstanbul'dur. Atatürk Dolmabahçe ise, Abdulhamid Yıldız'dır. İkisini birbirinden ayırmak ne mümkün?

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine müracaat etmesi, gerekçeleri Türkiye'nin haklı itirazlarının yanı sıra iki ülkenin küresel güvenliğe etkileri tartışılmaktadır. ABD Başkanı Biden, iki ülkeyle sıcak ilişki halindedir, tam destek açıklaması yapmıştır. ABD yönetimi İsveç'i dışarıda bırakacak teklife mesafelidir.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki çekinceleri, itirazları henüz dikkate alınmamıştır. Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin endişelerini görüşmek istediklerini söylemiş. Bilinen endişeyi konuşmak nedir? Asıl gündem Türkiye'nin endişesini görüşmek değil, gidermektir.

İsveç, PKK'nın silah tedarikçileri arasındadır. Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya'nın parmak izlerini nasıl yok sayacağız? Bizim değerlendirmemiz; İsveç bölücü terörün kundağı, kuluçkasıdır. 2'nci Kandil İsveç'tedir. Türkiye'ye yaptırım uygulanıyorken, bu devletler NATO şemsiyesi altında yer almamız hangi hakla beklenmektedir? Katillere, canilere, teröristlerle kol kanat gerenlerle aynı çatı altında bulunursak şehitlere, gazilere ne söyleriz?

Türkiye'nin risk primindeki yükselişi ifade etmiştim. İsveç ve Finlandiya'ya engel çıkarılınca Türkiye'nin risk primi artmıştır. Türkiye'nin susması, sinmesi, sessiz kalması mı amaçlanmaktadır? Ekonomik kartını masaya mı sürmektedir? Bu hasmane tavrı görmezden mi gelelim? Türkiye sömürgeleşmiş bir ülke olamayacaktır. Hiç kimse Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenmesin.

Bu iki ülkenin NATO üyesi olması imkansızdır. Türkiye seçeneksiz değildir, Türkiye çaresiz değildir. Şartlar halinden çıkılmaz hale gelirse NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalıdır. Türkiye 1952'den bu yana NATO üyesidir. Türkiye, NATO'nun doğudaki karakol ülkesi muamelesi görmüştür. Türkiye'nin itirazları ciddiye alınmıyorsa, varlığı da ciddiye alınmıyor demektir. Alsınlar İsveç'i, Finlandiya'yı tepe tepe kullansınlar. Rusya'ya karşı yeni cephe açsınlar.

Yeni bir güvenlik teşkilatının kurulması mümkündür. Asya ve Ortadoğu Güvenlik Örgütü NATO'nun dengelenmesini de sağlayacaktır. Türk ve İslam ruhunun birleşmesi muhataplarının hesaplarını kursakta bırakacaktır.

MİÇOTAKİS'İN SÖZLERİ VE KIBRIS MESAJI

ABD ile Yunanistan aynı çizgide buluşmuşlar. Yunanistan Başbakanı'nın yaptığı konuşmanın 37 kez alkışlanması oldukça düşündürücüdür. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı kastederek, Helenizmin 48 yıldır acı çektiğini iddia eden Yunanistan Başbakanı barbarlığı maskeleme çalışmıştır. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak. Kıbrıs'ta egemen ve eşitlik temeline dayalı iki devletli çözümden başka çıkış yoktur.

Kıbrıs'ın kaderi Helenizm değil, Türklüktür. Bu başbakanın batının piyonu olması onursuz bir acziyettir. Türk milleti, Yunanistan'ın taciz ve tahrik siyasetine sonuna kadar direnecektir. Türkiye çevresindeki kuşatmayı yaracak azim ve kararlılıktadır.

MİLLET İTTİFAKI'NA TEPKİ

Zillet ittifakının Türkiye'nin yanında duruş gösterdiğini, milli haklarımızı ve güvenliğimizi savunduğunu göreniniz var mı? Yunanistan'a karşı sesini yükselten bir CHP'yi görmek mümkün müdür? Bu zillet ittifakı kimlerin dümen suyundadır? Bre Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar milletimizin çıkarlarını ne zaman savunmayı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey olmamış gibi siyasi istismarlarına devam ediyorlar.

Sayın Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta Kandil'i yok edeceğini söylüyordun, ne oldu? Mitinge Kandil'i taşımak isteyen vatan hainlerine niye bir şey diyemedin? Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingi PKK'nın, HDP'nin, FETÖ'nün, Pontus özlemi çeken çürümüşlerin mitingidir.

Sayın Kılıçdaroğlu, Dersim'i aklından geçiriyorken Türk milleti seni cumhurbaşkanı yapmaz. Şahsına cumhurun başkanlığı müstahak görülemez. Türk milleti 2023 yılının haziran ayında seçimini yapacak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçilecektir. O zaman zillet ittifakı sadece nal toplayacak.