Meteoroloji'den yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken, güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor
Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve kuzey Ege'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın batısında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.