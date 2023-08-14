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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken, güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 07:36
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        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
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        Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Bulutlu 28°

        Ankara

        Güneşli 40°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 31°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 31°

        Adana

        Güneşli 43°

        Diyarbakır

        Güneşli 45°

        Gaziantep

        Güneşli 43°

        Ağrı

        Güneşli 35°

        Hava sıcaklığında Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve kuzey Ege'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara'nın batısında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        #yağmur
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