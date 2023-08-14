REKLAM advertisement1

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Bulutlu 28° Ankara Güneşli 40° İzmir Güneşli 34° Antalya Güneşli 40° Trabzon Kısmen Güneşli 31° Bursa Parçalı bulutlu 31° Adana Güneşli 43° Diyarbakır Güneşli 45° Gaziantep Güneşli 43° Ağrı Güneşli 35°

Hava sıcaklığında Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve kuzey Ege'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.