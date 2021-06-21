Yağmur uyarısı devam ediyor! Bu bölgeler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz’in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın),Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli),Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri),Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında; doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden; güney, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında zaman zaman kuvvetlice (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz’in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın),Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli),Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri),Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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