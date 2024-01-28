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        Haberler Gündem Güzergah Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı! - Güncel haberler

        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!

        Meteoroloji'nden yapılan açıklamaya göre bugün Marmara Bölgesi dahil yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Batı Karadeniz'de kuvvetli olması tahmin ediliyor. İstanbul'da da yağışların karla karışık yağmur şeklinde etkili olması öngörülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 09:20 Güncelleme: 28.01.2024 - 09:39
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        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Güneşli 11°

        Antalya

        Güneşli 14°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Güneşli 16°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli

        Ağrı

        Parçalı bulutlu -3°

        SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

        Açıklamada, tahminlere göre sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

        KUVVETLİ KAR YAĞIŞINA DİKKAT

        Öte yandan Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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