"Yedek akçe" düzenlemesi Meclis'e geliyor

27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda TL olarak tutulan "yedek akçe"nin bütçeye aktarılmasıyla ilgili düzenleme Meclis'e geliyor.
Bloomberg HT'ye konuşan iki kaynak, düzenlemenin Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak hazırlandığını ve bir kereye mahsus olmayacağını kaydetti.
Merkez Bankası, karının yüzde 20'sini Türk Lirası olarak yedek akçe hesabında tutuyordu. Düzenlemeye göre bu oran yüzde 6'ya inecek ve buna karşılık gelen tutar her yıl hazineye aktarılacak. Böylelikle bütçe açığının GSYH'ya oranını %1 azalması bekleniyor.
Söz konusu düzenlemede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu 60. maddenin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Buna göre mevcut maddenin bankanın yıllık safi karının yüzde 20'sinin yedek akçeye ayrıldığını belirten a fıkrası kaldırılıyor.
Bununla birlikte ilgili maddeye "Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilir" ibaresinin eklenmesi öngörülüyor.
Yedek akçe TCMB'nin kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervler anlamına geliyor. Şu anda MB'de yaklaşık 40 milyar TL'nin yedek akçe olarak rezervlerde olduğu biliniyor.
Rezervlerde bulunan bu kalemin hazine'ye aktarılacağı ile ilgili haber geçtiğimiz ay basında yer almıştı. Ancak teklif meclis gündemine gelmemişti.
https://www.bloomberght.com/yedek-akce-duzenlemesi-meclis-e-geliyor-2227311
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