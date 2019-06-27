27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bütçede gider azaltıcı, gelir artırıcı önlemlerin değerlendirildiği bu kapsamda kurumlar vergisinde indirim, gelir vergisinde artış öngörüldüğü ileri sürüldü. Reuters'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı gelir vergisi başta olmak üzere bazı vergilerde artışa gitmeye hazırlanıyor. Gelir artırıcı önlemler arasında lüks konut alımında vergi artışının da yer alması öngörülüyor.
KURUMLAR VERGİSİNDE İNİDİRİM ÖNE ÇEKİLEBİLİR
Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar halen üzerinde çalışılan düzenlemeye göre şirketlere destek sağlanması için kurumlar vergisinin iki puan düşürülmesini bunu yanı sıra özellikle gelir vergisinde üst dilimde artışın değerlendirildiğini kaydetti.
2018-2020 yılları için yüzde 22'ye çıkarılan kurumlar vergisinin 2020 sonuna gelinmeden, bu yıl içinde yeniden yüzde 20'ye indirilmesi planlanıyor. Kurumları yavaşlayan ekonomiye karşı desteklemeyi planlayan vergi indirimini erkene çekecek bu düzenleme ilk yapıldığı dönemde yılda yaklaşık 6.4 milyar TL'lik ek gelir öngörmüştü.
İNDİRİM 1 YIL ÖNE ÇEKİLECEK
Hükümetin kurumlar vergisine ilişkin her hangi bir adım atmaması halinde bu vergi 2020 sonuna kadar yüzde 22, 2021'de ise yüzde 20 olarak uygulanacak.
YÜKSEK GELİRLİNİN VERGİSİ YÜKSELEBİLİR
Bir yetkili, "Vergi dilimleri halen değerlendiriliyor ama bunun yanı sıra özellikle geliri yıllık 1 milyon liranın üzerinde olanların vergisinin yüzde 50'ye yakın bir oran olması gündemde" dedi. Halen gelir vergisinde yüzde 15, 20, 27 ve 35 olarak dört dilim halinde uygulanıyor. Yetkililerin verdiği bilgiye gelir vergisinde planlanan değişikliklerin alt gelir grubuna yönelik "ek bir vergi yükü" getirmeyecek biçimde şekillendirilecek.
LÜKS KONUTA VERGİ GÜNDEMDE
Üst düzey yetkili, "Teklif metninde ultra lüks olarak tanımlanan konutların satışında vergi oranları artırılacak. Diğer konut alışlarında herhangi bir vergi düzenlemesi gündemde olmayacak" dedi. Aynı yetkili, ekonomi yönetiminin bazı makro ihtiyati tedbirler üzerinde de çalıştığını belirterek, "Başka bazı vergi adımları olabilir. Gelir artırıcı adımlar görebiliriz, bazı sektörler desteklenebilir de ancak bütçedeki bozulmanın daha fazla olmaması için yılın kalanında giderlerin ciddi şekilde kısılması söz konusu olabilir" dedi.
BAKAN ALBAYRAK 10 NİSAN'DA YAPISAL DÖNÜŞÜM ADIMLARINI AÇIKLAMIŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Nisan'da gerçekleştirilen Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 başlıklı toplantında Yeni vergi mimarisi kapsamında istisna ve muafiyetler azaltılacağını, kurumlar vergisinin ise düşürüleceğini söylemişti.
BİRKAÇ HAFTA İÇERİSİNDE MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR
Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, ekonomi ile ilgili düzenlemelerin yer alacağı teklifin birkaç hafta içinde TBMM'ye verileceğini ve Meclis tatile girmeden önce yasalaşmasının öngörüldüğünü belirtti.
5 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 66.5 MİLYAR TL
Bütçe açığı geçen yılın ilk beş ayındaki 20.5 milyar TL seviyesinden bu yıl aynı dönemde yaklaşık yüzde 225 artışla 66.5 milyar TL oldu. İlk 5 ayda gelirler yüzde 15 giderler ise yüzde 28.4 arttı. İlk 5 aylık verilere göre bütçede vergi gelirlerinin yüzde 23.9'unu artırım değerlendirilen gelir vergisi yüzde 13.8'ini ise indirim değerlendirilen kurumlar vergisi oluşturuyor. ÖTV yüzde 20, ithalde alınan KDV ise yüzde 18.7 düzeyinde bulunuyor.
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