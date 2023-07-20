Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası 250 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 17.5'e yükseltti
Giriş: 20.07.2023 - 14:01
Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17.5'e yükseltti.
PPK geçen ay da 650 baz puanlık faiz artırımı kararı almıştı. Bugünkü toplantıda beklenti 500 baz puanlık artırım gelmesi yönündeydi.
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