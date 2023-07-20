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        Haberler Para Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 20 Temmuz 2023 faiz kararı - Para Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Merkez Bankası 250 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 17.5'e yükseltti

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 14:01
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        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17.5'e yükseltti.

        PPK geçen ay da 650 baz puanlık faiz artırımı kararı almıştı. Bugünkü toplantıda beklenti 500 baz puanlık artırım gelmesi yönündeydi.

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