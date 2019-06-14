SON DAKİKA

Düşük gelen Nisan enflasyonu ve kurda geçen haftaki değer kazancının etkisiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketinde yıl sonu enflasyon ve Dolar/TL tahminleri geriledi. Haziran ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6.3015 oldu.

12 ay sonrası için Dolar/TL beklentisi 6.68'den 6.64'e indi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcı ile gerçekleştirilen ankete göre enflasyonda 2019 yıl sonu beklentisi yüzde 16.68'den yüzde 15.85'e geriledi. 12 ay sonrası için TÜFE artışı beklentisi yüzde 15.48'den yüzde 14.88'e indi. 24 ay sonrası için beklentiler yüzde 12.34'ten yüzde 11.46'ya düştü.

Ankette "2019 yılı Haziran ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.10 iken, bu anket döneminde yüzde 0.91 olmuştur. Temmuz ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0.96 ve yüzde 0.94 olmuştur. Ağustos ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0.91 olarak gerçekleşmiştir." denildi.

Önceki anketteki yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6.43, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16.7 olmuştu. Önceki ankette 12 ve 24 ay vadedeki enflasyon beklentileri yüzde 15.5 ve yüzde 12.3 seviyelerine yükselmişti.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 10.6 MİLYAR DOLARA İNDİ

Ankette yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 14.7 milyar dolardan 10.6 milyar dolara indi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.3 iken, bu anket döneminde yüzde 0.04 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 2.8 ve yüzde 2.7 oldu.