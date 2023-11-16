Beşiktaş'a milli ara ilaç olacak

Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk maçında Başakşehir'i 1-0 yenerek milli araya moralli giren Beşiktaş, bugün top başı yapacak.

3 günlük iznin ardından çalışmalarına başlayacak olan siyah-beyazlılar, takım halinde yemek de yiyecek.

Milli arada eksikleri gidermeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda sakat isimlerin de durumu merak konusu. Kartal'da Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan ve Arthur Masuaku'nun bu süreçte iyileşmesi bekleniyor. Yine Başakşehir maçında yüzüne aldığı darbenin ardından hastanelik olan ve burun kemiği ile göz çukuru taban kısmında kırık olan Zaynutdinov'un ise maskeyle sahada olacağı aktarıldı.

GHEZZAL YİNE SORU İŞARETİ

Başakşehir maçında 41. dakikada oyuna girse de ikini yarıya çıkamayan Ghezzal'in durumu ise belirsiz. Sakatlıklardan çok çeken Cezayirli futbolcunun bu durumu canları sıkan konuların başında geliyor. Siyah-beyazlılar, en etkili silahlarından olan Ghezzal'den uzun süredir mahrum kalırken Rıza Çalımbay da yıldız isim için "Geçen maçta soyunma odasına girdim, Ghezzal ağlıyor. Arkadaşları çevresine toplanmış, teselli ediyor. 'Oynama, daha kötü olur' dediler. Öyle ikna ettiler oynamadı" ifadelerini kullandı.