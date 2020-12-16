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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Naci Ağbal'ın açıklamalarından önemli satır başları:

-Para ve kur politikası TCMB'nin uygulayacağı para, kur ve likidite çerçevesini belirlemektedir.

-Para politikası kurulu ve ilgili birimlerimizle kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Farklı kurumlardan temsilcilerle görüşmeler yaptık. Ortaya çıkan bu politika dökümanı bu çalışmaların sonucudur.

'ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ'

-Fiyat istikrarı sürdürülebilir büyüme istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur.

-TCMB'nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamak. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalı. TCMB olarak enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

-Bildiğiniz üzere Türkiye'de ekonomik faaliyet mart ayı itibarıyla zayıflamaya başladı. TCMB bu dönemde salgının ekonomik ve finansal etkilerini sınırlamak amacıyla faiz indirimlerinin yanında bir dizi kapsamlı likidite tedbirini de uygulamaya koydu. Bu dönemde ekonomiyi destekleyici çok sayıda adım atıldı.

'ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞİN TEMEL NEDENİ DÖVİZ KURU'

-Ekonomik faaliyet 3. çeyrekte iç talep kaynaklı belirgin toparlanma kaydetti. Gıda ve temel mal enflasyondaki belirgin artışa karşın enerji ve tütün grupları tüketici enflasyonu sınırladı ve yılın 10 ayında enflasyon yüzde 12 civarında yatay bir seyir izledi.

-Ağustos ayı başından itibaren politikalarda kademeli sıkılaştırma adımları başladı.

-Enflasyon eğilimlerini incelediğimizde enflasyondaki yükselişin temel yükselişin döviz kuru olduğunu görüyoruz.

-2021 yılına girerken başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkileri uluslararası Emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ve enflasyon beklentilerindeki kaynaklı riskler enflasyon görünümü üzerindeki önemini koruyor yukarı yönlü risk oluşturmaktadır.

-Hedeflere ulaşmak için gerekirse politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız. 2021 yılında politika duruşumuzun sıkılığı enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

-Orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi korundu. Para politikası duruşumuzu enflasyonun seyri bakımından belirlenen orta vadeli patikayla uyumlu biçimde uygulayacağız.

'SADE VE ANLAŞILABİLİR PARA POLİTİKASI'

-2021 yılı sonu için ekim enflasyon raporunda öngörülen yüzde 9.4 düzeyindeki enflasyon hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz.

-2021 yılında para politikası sade ve anlaşılabilir bir çerçevede oluşturulacaktır. Temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olacak. Gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ile TCMB'nin nihai kredi mercii işlevi gören Geç Likidite Penceresi söz konusu fonksiyonları dışında para politikası aracı olarak kullanılmayacaktır.

-2021 yılında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda TL ve döviz likidite araçlarını etkin bir şekilde kullanacağız. Halihazırda söz konusu fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ı swap işlemleriyle geriye kalanı açık piyasa işlemleriyle sağlanmaktadır.

-Önümüzdeki dönemde swap işlemlerine devam edilecek. Swap imkanı kullanımının yıl içinde piyasa şartlarına göre kademeli olarak azalabileceği öngörülmektedir.

'KURUN DÜZEYİNİ BELİRLEMEK İÇİN ALIM-SATIM YAPILMAYACAK'

-Önümüzdeki dönemde dalgalı döviz kuru uygulamasına devam edilecek. Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep koşullarında oluşacak. TCMB olarak kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alımı ya da satımı yapılmayacaktır. Kurlarda aşırı dalgalanmalar görüldüğünde ise alış yada satış müdahalesi yapılacaktır.

-2021 yılında reeskont kredi dönüşlerinin rezerv katkısının 21 milyar dolar olmasını öngörüyoruz.

-Para Politikası Kurulu (PPK) 2021 yılında 12 tane toplantı yapacak.

-Temel iletişim araçlarımız PPK duyuruları ve enflasyon raporlarıdır. Paydaşlarla etkileşimin artırılması iletişim politikası önceliklerimizden birisi olacaktır. Teknik içerikli toplantılara devam edeceğiz.

-TCMB olarak fiyat istikrarı olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Tüm paydaşları içeren üçüncül bir yaklaşımın farkındayız. Enflasyon hedeflerinin tüm paydaşlarca önemsenmesini önemli görüyoruz. Rekabete dayalı kurallı serbest piyasa mekanizmasının etkin işleyişini fiyat istikrarı için olmazsa olmaz ön koşullardan biri olduğunun altını çiziyorum.

-Fiyat istikrarının orta ve uzun vadeli kazanımlarına odaklanarak para politikasında kararlılıkla sıkı duruş sergileyeceğimiz ve enflasyonu düşürerek kazanımlar elde edeceğimiz bir yıla giriyoruz. Politika duruşumuzu fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda belirleyerek uygulayacağız.

'DÖVİZ REZERVLERİNİ ARTIRACAĞIZ'

-Döviz alım ihalelerini arz ve talebe göre belirleyeceğiz. TCMB için 2021 yılı önemli bir yıl enflasyonun hızlı aşağı düşürülmesi ve enflasyonun yüzde 5'e hedefine varılması noktasına varılmasında sıkı duruş göstereceğimiz bir yıl olacak.

-Belirli plan dahilinde döviz rezervlerini artıracağız. Enflasyon hedeflemesi rejimi içerisinde TCMB enflasyon patikası ile ilgili belirlemiş olduğu ara tahmin hedefi çalışmalarını kamuya enflasyon raporlarıyla paylaşmakta. Bir sonraki enflasyon raporu ocak ayı içerisinde paylaşılacaktır.

-Araç bağımsızlığı dahilinde TCMB elindeki tüm araçları kullanacak.

-Önümüzüdeki süreçte TCMB sistemin fonlama ihtiyacını swap kanalı dahil karşılamaya devam edecek. Gelişmeler de ona işaret ediyor. İç talep özellikle kredi kanalı dahil olmak üzere daha ılımlı bir görünüm arzedecek. Son dönemde yurt dışı yerleşiklerinde tasarruflarını TL cinsinden varlıklara yönlendirdiğini görüyoruz. Piyasada oluşacak döviz arz ve talebi gelişmeleri döviz rezervi biriktirmek için imkanlar oluşturacak.

-2021 yılında Merkez Bankası bankalarla swap işlemleri yapmaya devam edecek. TCMB'nin piyasayı fonlamasıyla ilgili uygun araçları doğru biçimde kullanması çerçevesinde swap ve açık piyasa işlemleri öngörülerimiz dahilinde devam edecek.

'GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

-Şeffaflıkla ilgili ifade ettiğim husus son derece önemli. Ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek şeffaflık politikamızı nasıl geliştirebiliriz diye içerde bir çalışma başlattık. Ocakla birlikte şeffaflık adımları atmış olacağız. TCMB olarak piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Son bir ayda yurtdışı yerleşiklerin Türkiye'ye yönelik para girişlerinde önceki yakın vadeye göre yukarı yönlü bir gelişme olduğunu görüyoruz

-TCMB kanununda çok açık bir şekilde 4. maddede bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olarak hüküm altına alınmış. Dolayısıyla Merkez Bankası Kanunu'ndan gelen bu açık görev ve amaç çerçevesinde TCMB olarak üzerimize düşen görevi sonuna kadar yerine getireceğiz