İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, âilesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun.

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