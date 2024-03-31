Cemil Tugay'dan açıklamalar

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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay açıklamalarda bulundu. Tugay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Büyükşehri kazandığımız AK Parti adayına 14 puan civarında galibiyeti kazandığımız, göründüğü kadarıyla kesin gibi. Bundan dolayı gerçekten mutluluk duyuyoruz. Dönem boyunca

örgütümüzle beraber İzmir'i korumak için, haklarımızı alabilmek için yoğun çalıştık. İzmir'in dört bir köşesinde on binlerce CHP'li emek harcadı. Aslında CHP yaptığı kurultaydan sonra sahip olduğu yeni mücadele ve yeni ruh ve azmiyle bu seçimde galiba Türkiye'nin kaderini değiştirecek başarı ortaya koydu.

"BİZE BÜYÜK SORUMLULUK YÜKLÜYOR" Türkiye'de halkımızın beklediği yeni siyaseti karşılayan yepyeni CHP anlayışı ve karşılığı var. Bu bizim sadece İzmir'de kazandığımız zaferin ötesinde tüm Türkiye ile ilgili mutluluk yaşamımızı sağlıyor. Yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Bazı ilçelerimizde çok yakın sonuçlar var. Ancak en olumsuz haliyle bile geçen döneme göre daha fazla ilçenin bizim olacağı açık. Türkiye haritalarında şu anda görülüyor ki Ege bölgesinin tamamı CHP'li belediyelerin yönetimine geliyor öyle görünüyor. Türkiye'de pek çok il CHP belediye başkanlarınla yönetilecek. Bundan sonrası tabii ki bize büyük sorumluluk yüklüyor. İzmir'de ve aldığımız diğer illerde fark yaratacak belediyecilik hizmetlerini göstereceğiz. Bize güvenlerini artıracağız. Gelecek bir genel seçimde inşallah iktidarı kazanacağımıza inanıyoruz. Biz bunu hedeflediğimizi söyledik. İstediğimiz şey önce gençlerimizin, çocuklarımızın bu ülkede geleceklerinin olduğuna dair umutlarını kaybetmemeleri.

"HERKESİ AYRI AYRI TEBRİK EDİYORUM" Kendisine sahip çıkılmasını isteyen emekli, yaşlı, engelli, hastalarımızın bizim güvencemiz altında olmaları bilmeleri, sosyal demokrat politikalarımızı en üst seviyeye çıkararak insanlarımıza hizmet edeceğimizi belirtmek isterim. Başta seçmenlerimizin bize gösterdikleri güvenleri nedeniyle daha sonra parti örgütü üyelerimize, her birisi gecesini gündüze katıp, sahada çalıştıkları için ve bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başlarında görev yapan arkadaşlarımıza, tüm görevlilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum." İzmir'de hangi aday önde? Haberi Görüntüle