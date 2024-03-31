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        Haberler Seçim Hatay'da AK Parti önde

        Hatay'da AK Parti önde

        Yerel seçim sonuçlarının merakla beklendiği Hatay'dan ilk sonuçlar geldi. AK Parti adayı Mehmet Öntürk, CHP adayı Lütfü Savaş karşısında önde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 19:46 Güncelleme: 31.03.2024 - 19:48
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        Hatay'dan ilk sonuçlar
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        Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı.

        Sonuçların merakla beklendiği illerden biri de Hatay'dı. Gelen ilk sonuçlara göre; AK Parti önde. AK Parti adayı Mehmet Öntürk oyların yüzde 45,93'ünü alırken, en yakın takipçisi CHP adayı Lütfü Savaş ise yüzde 38,02 oy oranına sahip.

        AK Parti adayı Mehmet Öntürk

        CHP'li Lütfü Savaş'ın tartışmalı adaylık süreci ve TİP'in Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığı destekleme kararından vazgeçmesi gündemi uzun süre meşgul etmişti.

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        #Hatay
        #MEHMET ÖNTÜRK
        #Lütfü Savaş
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