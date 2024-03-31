Galatasaray'da yıldız isim 11'e dönüyor!
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 31. hafta maçında 2 Nisan Salı günü Hatayspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kritik mücadelenin kadrosunu netleştirmeye çalışırken, sakatlığını atlatan yıldız futbolcunun ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
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Sarı kırmızılılar, ligde tek mağlubiyet yaşadığı rakibini bu kez mağlup ederek galibiyet serisini 12'ye çıkarmayı hedefliyor.
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Teknik direktör Okan Buruk, bu maçta sahaya çıkaracağı kadroyu büyük ölçüde belirledi.
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TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.
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Savunmanın sağında Kaan Ayhan, solunda ise Derrick Köhn oynayacak.
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ABDÜLKERİM BARDAKCI DÖNÜYOR
Stoperde sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un forma giymesi bekleniyor.
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Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçında da orta saha ikilisini bozmayacak.
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Lucas Torreira ve Kerem Demirbay merkezde yer alacak.
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Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Wilfried Zaha'nın görev yapma ihtimali oldukça yüksek...
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Hakim Ziyech de o bölgedeki alternatifler arasında yer alıyor.
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Faslı futbolcunun sağ kanatta maça başlaması halinde, Barış Alper Yılmaz sağ beke geçebilir.
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Forvet arkasında Dries Mertens, ileri uçtaysa Mauro Icardi forma giyecek.
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