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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da yıldız isim 11'e dönüyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da yıldız isim 11'e dönüyor!

        Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 31. hafta maçında 2 Nisan Salı günü Hatayspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kritik mücadelenin kadrosunu netleştirmeye çalışırken, sakatlığını atlatan yıldız futbolcunun ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:18
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        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        • 2

          Sarı kırmızılılar, ligde tek mağlubiyet yaşadığı rakibini bu kez mağlup ederek galibiyet serisini 12'ye çıkarmayı hedefliyor.

        • 3

          Teknik direktör Okan Buruk, bu maçta sahaya çıkaracağı kadroyu büyük ölçüde belirledi.

        • 4

          TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.

        • 5

          Savunmanın sağında Kaan Ayhan, solunda ise Derrick Köhn oynayacak.

        • 6

          ABDÜLKERİM BARDAKCI DÖNÜYOR

          Stoperde sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un forma giymesi bekleniyor.

        • 7

          Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçında da orta saha ikilisini bozmayacak.

        • 8

          Lucas Torreira ve Kerem Demirbay merkezde yer alacak.

        • 9

          Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Wilfried Zaha'nın görev yapma ihtimali oldukça yüksek...

        • 10

          Hakim Ziyech de o bölgedeki alternatifler arasında yer alıyor.

        • 11

          Faslı futbolcunun sağ kanatta maça başlaması halinde, Barış Alper Yılmaz sağ beke geçebilir.

        • 12

          Forvet arkasında Dries Mertens, ileri uçtaysa Mauro Icardi forma giyecek.

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