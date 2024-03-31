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        Haberler Gündem Politika İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklama yapıyor

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: Şu anda gördüğümüz fotoğraf bizi memnun ediyor

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu, "Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz. Şu anda tasnif işlemleri devam ediyor. İBB oyları tasnif ediliyor öncelikli olarak. Biz ilk etapta İBB oylarını görebiliyoruz. Onun üzerinden konuşabiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 19:51 Güncelleme: 31.03.2024 - 20:05
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

        "ŞU ANDA YÜZDE 40'A DOĞRU VERİYE SAHİBİZ"

        "Ramazan ayının güzellikleri ile geçmesini ve bütün duaların kabul olmasını dilerim. Sizleri İstanbul CHP İl Başkanlığımızdan çok değerli il başkanımız sayın Özgür Çelik başkanımızla selamlıyoruz. Bu aşamada siz kıymetli vatandaşlarımızı ve özellikle değerli basın mensuplarımızı, sandık başında görev yapan dostları, vatandaşlarımızı bilgilendirmeyi hissettik.

        Şu anda yüzde 40'a doğru giden bir veriyi sahibiz. Şunu söyleyebilirim ki, veriler doğrultusunda vatandaşımızın teveccühü, bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda.

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        "ÇOK CİDDİ BİR VERİ SİSTEMİMİZ VAR"

        Şu anda verileri takip ediyoruz. Çok güçlü ekibimiz var. İl başkanımızın liderliğinde, çok ciddi bir veri akışı sistemimiz var. Sandık başlarında, ilçe başkanlığımızda bir de tabii ki İstanbul Gönüllüleri vasıtasıyla.

        "BU FOTOĞRAF BİZİ ZİYADESİYLE MEMNUN ETMEKTE"

        Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz. Şu anda tasnif işlemleri devam ediyor. İBB oyları tasnif ediliyor öncelikli olarak. Biz ilk etapta İBB oylarını görebiliyoruz. Onun üzerinden konuşabiliyoruz.

        Ancak bizim için çok önemli, en az İBB kadar ikin doküman daha var. Bunlardan bir tanesi ilçe belediye başkanlığı verisi bir diğeri de ilçe meclis üyeliği verisi. Bu her iki tutanak da bizim bu seçimde elde etmek istediğimiz verilerin bütüncül sonucunu oluşturmakta.

        "MECLİS ÜYELİKLERİNİN SONUÇLANMASI ÇOK MÜHİM"

        Şu an itibariyle bütün vatandaşlarımıza öncelikle oy kullanan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin, demokrasimizin en kıymetli simgesi, bir nevi düğünü olan böylesi bir günde oy kullanma sorumluluğunu yerine getirme konusundaki hassasiyette iyi bir veriye sahip olduğunu düşünüyorum.

        Görev yapan arkadaşlarımıza hassasiyet içerisinde sıkıntısız, gündemi hızlıca toparlayabilmek adına, ilçe belediye başkanlık sonuçların sonuçlanması, ilçe belediye meclis üyeliklerinin sonuçlanması bizim için çok çok mühim.

        "DAHA NET BİR AÇIKLAMA YAPIYOR OLACAĞIZ"

        Oradan da iyi veriler akmakta ama bütün bu sorular cevap bulduğunda o zaman daha net, daha rahat açıklama yapıyor olacağız.

        Sürece göre yine kıymetli il başkanımla birlikte huzurunuza geleceğim, açıklama yapabileceğimiz. Şu an itibariyle gözümüz kulağımız 33 bin sandığımızda bulunan sandık görevlileri, başta partimiz adına görev yapan değerli yol arkadaşlarımız olmak üzere hassasiyetle görevlerini seri biçimde toparlayabilmeleri.

        Şimdiden sonuçlar her şeyden önce şehrimize, ilçelerimize, bütün ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ramazan ayı akşamında t utulan oruçların kabulüyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım."

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