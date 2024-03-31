Ünlüler oylarını kullandı
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı. Ünlü isimler de 31 Mart yerel seçimlerinde oylarını kullanarak tercihlerini yaptı. Cem Yılmaz'ın sandık başındaki esprileri, görevlileri ve vatandaşları kahkahaya boğdu. Nilperi Şahinkaya, sandık başında zor anlar yaşadı
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CEM YILMAZ
Cem Yılmaz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’na gitti. Yılmaz, sırada bekleyen emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tokalaştı.
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Esprileriyle yine keyifli anlar yaşatan Cem Yılmaz, sınıfa girmeden önce gazetecilere; "Kırdı geçirdi yazın başına, geçen senekinden dolaptan çıkartıp. Yine de bir şey çıkar" diyerek espri yaptı.
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Ardından sınıfa giren Cem Yılmaz, 1246 No'lu sandığın başına geldi. Yılmaz, kendilerini görüntüleyen gazetecilere bakarak; "Allah, Allah, tuhaf... Bir şey de çıkmayacağını söyledim ama" diyerek tebessüm etti. Seçmen pusulasını beklerken görevlilere konuşan Yılmaz, gazeteciler için; “Evden beraber geldik. Onlar daha önce uyandı kahvaltı hazırladı” demesi sınıftakileri kahkahaya boğdu. Daha sonra seçmen pusulasını bekleyen Cem Yılmaz, sandık görevlisinin cep telefonu hatırlatması üzerine ellerini kaldırarak "Üstümde yok" dedi. Pusulayı eline aldığında fotoğraf çeken gazetecilere dönmesi ise sınıfta bir kez daha kahkahaların uçuşmasına neden oldu.
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Oyunu kullandıktan sonra sandık başına gelen Cem Yılmaz, kendisini bekleyen gazetecilerin; "Atarken çekelim" cümlesinin ardından pusulayı kaldırıp atacakmış gibi yaptı. Oyunu attıktan sonra gazetecilere dönen Yılmaz; "Gelmeyin, bir şey yapmayacağım" diyerek çıktı. Cem Yılmaz, ardından; "Hayırlı olsun, başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Oy pusulasının 97 cm olduğu hatırlatılması üzerine Cem Yılmaz; "Evet" yanıtıyla güldürdü. Cem Yılmaz, gazetecilerin "Zorlandınız mı katlarken, biraz vakit geçiyor herhalde..." ifadelerini kullanması üzerine "Sizin esprilerinizi kim yazıyor?" yanıtıyla kahkahaya boğdu. Ardından; "Şimdi kimler kimler geliyor. Tarkan’ı gördüm" diyerek yürüyen Yılmaz, elektrikli bisikletine binerek okuldan ayrıldı.
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GÜLŞEN BUBİKOĞLU
Gülşen Bubikoğlu, oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Bubikoğlu, oyunu kullandığı esnada "Hayırlı olsun inşallah" dedi.
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SEZEN AKSU
Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu’nda kullandı.
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SERENAY SARIKAYA
Serenay Sarıkaya, oy vermek için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'na Adana Demirspor formasıyla geldi.
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Serenay Sarıkaya, Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda 1069 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sarıkaya'nın oy vermeye Süper Lig ekibi Adana Demirspor formasıyla gelmesi de dikkat çekti.
Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına konuşan ünlü oyunc; "Hayırlısı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah hepimiz için iyi olan olsun" dedi.
Oyunu kullanmaya Adana Demirspor formasıyla gitmesiyle ilgili de Serenay Sarıkaya; "Bunu 'Aile'de bütün ekibe ismimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim" ifadelerini kullandı.
Serenay Sarıkaya, yöneltilen sorular üzerine konuşmasına şöyle devam etti; "İyiyim, keyfim yerinde. Hiçbir dert yok, rahatım. Ufak koşuşturmacalar var. Henüz çalışmıyorum ama yazın herhalde çalışmaya başlayacağım. KGKG'nin ikinci sezonuna devam edeceğiz. Onu çekmeye başlayacağız. Onun haricinde yeni bir şey yok şu anda. Şahmaran'ın ikinci sezonu çıkacak. KGKG'nin birinci sezonu çıkacak. Avukat Leyla rolünde göreceksiniz beni bu sefer. Ben de bilmiyorum nasıl oldu. Heyecanlıyım, ekip çok tatlı bir ekip. O yüzden neşeli bir şeyin çıktığına inanıyorum.
Serenay Sarıkaya, Tokyo tatili ile ilgili ise; "Orada anlaşmak çok güçtü gerçekten. Çevirici programlar çok yardımcı oldu. Öyle hayat var orda. Her şeyi yazıyorsun, çeviriyorsun sonra gösteriyorsun. Ancak İstanbul'u hiçbir şeye değişmem. İstanbul manyak bir yer. Nereye gidersem gideyim buraya döndüğümde 'oh be' diyorum. Burası kadar güzel bir yer gördüm mü bilmiyorum. Daha bir sürü görülecek yer var tabii ki. İstanbul dışında hakikatten bilmiyorum da yaşamak ise söz konusu olan İstanbul dışında istemezdim ama ben Avrupa'yı severim. Daha küçük yerleşim yerleri severim" diyerek sözlerini tamamladı.
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KENAN DOĞULU
"Hayırlı olsun. Haydi sandıklara..."
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EROL EVGİN
"Oylarımız vatanımıza, milletimize hayırlı olsun."
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MURAT BOZ
Murat Boz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullandı. Boz, "Hayırlı olsun ülkemiz için, yerel seçimlerimizde en güzeli olsun inşallah. Oy pusulası biraz uzundu o biraz tabii zaman alıyor ama bugün çok beklemedik. Toplamda yarım saat falan bekledim. O kadar da bekleyeceğiz. Vatani görevimiz" dedi.
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NİLPERİ ŞAHİNKAYA
Nilperi Şahinkaya, Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'nda oy kullandı. Şahinkaya, oyunun içinde bulunduğu zarfı sandığa atarken zorluk yaşadı.
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ZEYNEP BASTIK
Zeynep Bastık da Levent Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullandı. Oy kullanmak için okula gelen Bastık, sıranın çok olması nedeniyle asistanını beklemesi için bıraktı ve arabasıyla okuldan ayrıldı. Daha sonra oy kullanmak için bir kez daha okula gelen Bastık, saat 14.30 sıralarında okuldan ayrıldı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bastık, "Oyumu kullandım, gidiyorum. Oyumu kullanmamak gibi bir durum olamayacağına göre her şey yolunda. Adapte olamadım çünkü uçaktan indim, midem kötü, kabalık... Sıramı bekledim, oyumu kullandım gidiyorum. Bodrum'daydım. Güzel bir programa konuk oldum ama söylemem sürpriz. Yeni, harika bir program geliyor. Oranın konuğuydum, onun için gittim. Tabii teknede falan bir sarsıldım yani. Kendime gelmeye çalışıyorum" dedi.
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TÜLİN ORAL
Tiyatro ve dizi oyuncusu Tülin Oral, oyunu Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.
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BERRAK TÜZÜNATAÇ
Berrak Tüzünataç, oyunu Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'nda kullandı.
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İLKER AKSUM
Oyuncu İlker Aksum, Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oyunu kullandı. Oyunu kullanıp kabinden çıkan Aksum, pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.
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MÜGE BOZ
"Hepimiz için en huzurlu ve mutlusu olması dileklerimle..."
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ALEYNA TİLKİ
Aleyna Tilki, oyunu Göztepe İlkokulu'nda kullandı.
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FADİK ATASOY
Haydi sandık başına.
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FİLİZ TAÇBAŞ
Ülkem ve memleketim için hayırlısı olsun.
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TUĞBA ÖZAY
"Sabah ilk işim tabii ki yurttaşlık bilincimle oy kullanmak. Oyunu kullan Türkiye."
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NİLGÜN BELGÜN
"Hayırlı uğurlu olsun..."
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ALİŞAN
"Biz Ceylan'ımla oyumuzu kullandık."
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FÜSUN ÖNAL
"1 saat kuyrukta bekleyip oyumu verdim. İstanbul'um için, ülkem için, demokrasi için hayırlı olsun..."
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GÖKÇE BAHADIR
"Görev tamamlandı."
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BEGÜM KÜTÜK VE EŞİ ERDİL YAŞAROĞLU
"Oy ver Türkiye."
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ASLI HÜNEL
"Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, geleceğimiz için hayırlı olsun inşallah."
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İREM DERİCİ
İrem Derici, oyunu İstanbul’da Nuri Akın Anadolu Lisesinde kullandı.
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EGE
"Oyumuzu kullandık."
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HÜLYA AVŞAR
Hülya Avşar, oyunu Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.