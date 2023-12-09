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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Mansur Yavaş'tan "başıboş köpek" açıklaması

        Mansur Yavaş'tan "başıboş köpek" açıklaması

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sokak köpeklerinin 10 yaşındaki bir çocuğa saldırması sonrası yaşanan tartışmalar hakkında "Eğer çok istiyorlarsa hayvanseverler onlar da elini taşın altına koysun. Destek oluruz, sahiplensinler. Sahipsiz hayvan olmaz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:55 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:00
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        Yavaş'tan "başıboş köpek" açıklaması
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        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sahipsiz köpeklerle ilgili hayvanseverlerin de sorumluluk alması gerektiğini belirtirken, "Bütün Türkiye aynı durumda, bütün büyük kentler aynı durumda. Gelin hep beraber toparlayalım bu işi. Sanıyorum bununla ilgili Meclis'ten de bir kanun çıkacak" dedi.

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        Yavaş, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, belediye binasındaki konferans salonunda düzenlenen programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Keçiören'de 2 gün önce bir çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanmasına ilişkin soru üzerine Yavaş, Avrupada hiçbir ülkede sokakta sahipsiz hayvan görmediğini söyledi.

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        Yeni yaptıkları butik barınaklarda, maliyetini belediye olarak karşılamak kaydıyla hayvanseverlerin köpeklere gelip bakmalarını istediklerini belirten Yavaş, "Saygılıyım, hayvanseverlerin fikirlerine de saygılıyım ama o kadar çok popülasyon arttı ki Türkiye'de ilk defa kendi imkanları dışında kısırlaştırma ihalesi açan belediyeyiz. 13 klinikle anlaştık. Dişiler kısırlaştığında bir hafta kalması gerekiyor. Erkek olanlar hemen sokağa tekrar bırakılabiliyor ama bu popülasyonda bu şekilde sadece kısırlaştırmayla bunun önünü almanın imkanı yok." dedi.

        Bir yandan kısırlaştırma işlemlerine devam edeceklerini diğer yandan sokaktaki sahipsiz köpekleri barınaklarda misafir edeceklerini bildiren Yavaş, "Eğer çok istiyorlarsa hayvanseverler onlar da elini taşın altına koysun. Destek oluruz, sahiplensinler. Sahipsiz hayvan olmaz." ifadelerini kullandı.

        Yavaş, barınakların bu soruna çözüm olup olmayacağına yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

        "Bunu gönüllülere teslim edeceğim. Yani gerçekten sevenler gelsin, masraflarını biz karşılayalım, orada istedikleri gibi baksınlar ve ilgilensinler. Bu popülasyonla başka türlü baş etmek mümkün değil. Bunu daha önce söyledim. Muhalif çevreler çaresizliğini ilan etti. Bütün Türkiye aynı durumda, bütün büyük kentler aynı durumda. Gelin hep beraber toparlayalım bu işi. Sanıyorum bununla ilgili Meclisten de bir kanun çıkacak."

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        #Mansur Yavaş
        #sahipsiz köpek
        #son dakika haberi
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