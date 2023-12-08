Komşusuyla olay yerine gittiklerini ifade eden Mehmet Dafdaf, şunları söyledi: "Arabaya da saldırdılar, bizi de indirmediler. Çocuk panikledi. Vatandaşın telefonundan ambulansı, polisi aradık, taşlarla, sopalarla köpekleri kovaladık ama 20 saniyenin içinde yetişemedim. Çocuğun durumu iyi değildi. Böyle bir şey olamaz. Bunlar bir hafta önce de burada bir çocuğa saldırmış. Üç, beş günde bir çocuğun ölmesi mi lazım." (Fotoğraf: AA)