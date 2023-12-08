Ankara'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
Ankara'da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz ağır yaralandı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alının çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Evinin balkonundan köpeklerin saldırısını görüp, müdahale den Mehmet Dafdaf, "Komşumla oraya gittik, arabaya da saldırdılar, bizi de indirmediler. Taşlarla, sopalarla köpekleri kovaladık ama 20 saniyenin içinde yetişemedim. Çocuğun durumu iyi değildi. Böyle bir şey olamaz. Bunlar bir hafta önce de burada bir çocuğa saldırmış. Üç, beş günde bir çocuğun ölmesi mi lazım" dedi. Mahalle sakini Yasemin Çelen bir hafta önce ile Şaziye Ateş de 6 ay önce köpeklerin çocuklarına saldırdıklarını anlattı
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Ankara'da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz (10), ağır yaralandı. (Fotoğraf: DHA)
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Olay, saat 10.30 sıralarında Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ay önce ailesi ile Sakarya'dan Ankara'ya taşınan Tunahan Yılmaz, Kafkas Ortaokulu'nun yanındaki boş arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Mahalle sakinlerince kurtarılan Tunahan, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan, yoğun bakımda tedaviye alındı. (Fotoğraf: DHA)
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Olay yerinde toplanan mahalle halkı, bölgede çok sayıda başıboş köpek olduğunu ve çocuklarını okulu korkuyla gönderdiklerini belirterek, bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi. Öte yandan boş arazide hayvanları besleyen bir kişinin olay yerine gelmesi ile kısa süreli gerginlik yaşandı. Olayın ardından bölgedeki sokak köpekleri, Keçiören Belediyesi ekiplerince toplanarak barınağa götürüldü. (Fotoğraf: DHA)
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Evinin balkonundan köpeklerin saldırısını gören Mehmet Dafdaf, olayı şöyle anlattı: "Önce köpekler birbirine saldırdı zannettim. Hava da biraz pusluydu. Bir baktım ortada bir çocuk. 'Kaçarlar, kaçmazlar' derken, çocuk baya uğraştı, çantayla, elindekilerle falan vurdu. O anda çocuğu ileriye kadar getirdiler. Balkondan üstümü falan da giymedim, yalın ayak fırladım. Komşum da çocuklarını okula götürüyormuş, onların arabasına bindim. Çocuğu oraya yıktıklarını gördüğümü söyledim." (Fotoğraf: AA)
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Komşusuyla olay yerine gittiklerini ifade eden Mehmet Dafdaf, şunları söyledi: "Arabaya da saldırdılar, bizi de indirmediler. Çocuk panikledi. Vatandaşın telefonundan ambulansı, polisi aradık, taşlarla, sopalarla köpekleri kovaladık ama 20 saniyenin içinde yetişemedim. Çocuğun durumu iyi değildi. Böyle bir şey olamaz. Bunlar bir hafta önce de burada bir çocuğa saldırmış. Üç, beş günde bir çocuğun ölmesi mi lazım." (Fotoğraf: AA)
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Mahalle sakini Yasemin Çelen ise sahipsiz köpeklerin bir hafta önce kendi çocuğuna saldırdığını, parmağından ve bacağından yaralanan çocuğun, öğretmeninin müdahalesiyle köpeklerin saldırısından kurtulduğunu anlattı. Çelen, başka çocukların da zarar görmemesi için bölgede acilen önlem alınmasını, köpeklerin toplatılmasını istedi. (Fotoğraf: AA)
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Başıboş köpekler tarafından parmağı ısırılan Caner Çelen, parmağında bulunan yarayı gösterdi. (Fotoğraf: AA)
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Şaziye Ateş de 6 ay önce kızına, dershane çıkışı parkta 2-3 köpeğin saldırdığını belirterek, "Isırılmadan önce sahipsiz köpekleri şikayet etmiştim, başıma geldi. Gözümün önünde çocuğumu ısırdı. Bir ay hastanede mücadele ettim, rapor aldım. Biz çocuklarımızı gönderirken aklımız kalıyor. Buraya okul yapılıyorsa güvenliği de sağlanmalı" diyerek tepkisini dile getirdi. Ateş, kızının saldırının ardından psikolojisinin bozulduğunu, minik bir köpek bile görse paniklediğini anlattı. (Fotoğraf: AA)
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Bir başka mahalle sakini Melek Aslan da okula giden iki çocuğunu, sahipsiz köpekler nedeniyle sürekli kendisinin okula götürüp getirdiğini söyledi. Aslan, "Bu köpekleri belediyeye bildirdik, küpeli oldukları için bir şey yapamayacaklarını söylediler. Bugün o çocuğun başına, yarın benim çocuğumun başına... Köpekler okulun açık kapısından içeri giriyor, tellerinden de atlıyorlar. Çok tedirginiz. Aileler olarak buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çocuklarımızı bakkala bile gönderemiyoruz" diye konuştu. (Fotoğraf: AA)
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Bölgede zaman zaman başka çocukların da saldırıya uğradığını dile getiren mahalle sakinleri, boş arazideki alanda sahipsiz 50'ye yakın köpek bulunduğunu belirtiyor. (Fotoğraf: AA)
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